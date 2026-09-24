به گزارش خبرنگار مهر، در پیام مشترک حجتالاسلاموالمسلمین سیدعلیرضا عبادی نماینده ولیفقیه در استان و سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ
حضور عزتمندانه و مواضع مقتدرانه رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تبیین صریح مواضع ملت بزرگ ایران در برابر جهانیان، جلوهای روشن از عزت، اقتدار، استقلال و ایستادگی ایران اسلامی در برابر مستکبران در عرصه بینالمللی بود.
اعلام صریح این مواضع اصولی و انقلابی به همراه بالابردن تمثال مبارک قائد عظیمالشأن و شهید امت اسلام، قلب میلیونها ایرانی و همه آزادگان عالم را شاد کرد و فضایی از شور حماسی، انسجام و همدلی را در استمرار اتحاد مقدس مردم رقم زد.
اینجانبان ضمن قدردانی از مواضع شجاعانه و عزتمندانه رئیسجمهور محترم و دفاع جانانه و مسئولانه ایشان از حقوق ملت پیروزمند ایران و مستضعفان جهان در آن جایگاه بینالمللی، توفیق تداوم خدمات صادقانه با همافزایی همه ارکان نظام، در راستای رهنمودهای حکیمانه ولی امر مسلمین جهان را از پروردگار قادر متعال برای دولت خدمتگزار مسئلت داریم.»
این پیام به امضای سیدعلیرضا عبادی، نماینده ولیفقیه در استان خراسان جنوبی و سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، رسیده است.
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