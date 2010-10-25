فصلنامه موسیقی ماهور منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از فصلنامه موسیقی ماهور مقاله هایی با عناوین "نظام مدهای مورد استفاده در موسیقی شهری افغانستان"، "موسیقی ایرانی در سرزمین عربی حیره" و "مطالعه منشاء برخی از سازهای لهستان" منتشر شده است .

در بخش گزارش ویژه فصلنامه ماهور با اشاره به برگزاری نخستین نشست نقد و بررسی آلبوم "سرخانه" در خبرگزاری مهر ، گزارش مفصلی از دومین جلسه نقد و بررسی این اثر در موسسه ماهور منعکس شده است در این گزارش صاحب نظران و منتقدان هنر موسیقی درباره این اثر سخن گفته اند.

"نقد کریستف کخ بر یوزف هایدن"به قلم فلیکس دیر گارتن، "آیا جستجوی جهانشمول ها با مطالعه ویژگی فرهنگی ناسازگار است؟" نوشته ژان ژاک نتیه و "تا فصلی دیگر" به قلم سید محمد موسوی، مدیر مسئول موسسه ماهور از دیگر مطالب این شماره به شمار می آید.

بخش پایانی فصلنامه موسیقی ماهور به معرفی تازه ترین آلبوم های موسیقی منتشر شده توسط موسسه ماهور اختصاص دارد.