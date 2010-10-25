تمامی امور استانداری هرمزگان الکترونیکی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، پرویز سالاری صبح دوشنبه در نشست کارگروه فناوری اطلاعات که با حضور اعضای این کارگروه و مسئولان IT دستگاههای مختلف در استانداری هرمزگان برگزار شد، گفت: امور اداری استانداری هرمزگان تا دهه فجر امسال کاملا الکترونیکی شود و سیستمهای کاغذی حذف می شوند.

وی با اشاره به اهمیت پیوستن کشورها به دهکده جهانی اظهارداشت: به روز بودن در مباحث علمی، فناوری و به ویژه IT برای دستگاهها و نهادها از اهمیت بالایی برخوردار شود.

وی در همین راستا ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که تحقق این امر نیاز به ارائه آموزشهای ضمن خدمت در قالب برنامه‌های مداوم و مستمر دارد.

معاون استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه دستگاهها باید در روند الکترونیکی شدن و ارائه خدمات خود به وسیله IT به مراجعان به امور مربوطه سرعت دهند، افزود: حرکت به سوی گسترش استفاده از اتوماسیون اداری و آی‌.تی برای نهادها باید از ارجع‌ ترین امور و برنامه‌ها به حساب آید.

سالاری در همین راستا ابرازداشت: با زیر ساختها و برنامه‌های ایجاد شده در استانداری هرمزگان به صورت پایلوت از دهه فجر امسال به بعد دیگر کاغذ خریداری نمی ‌کنیم و تمام امور درون سازمانی را به وسیله اتوماسیون و IT انجام می‌دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق دستورالعمل‌های موجود و در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک دستگاهها باید ‌هزار و 500 خدمت توسط IT و سامانه‌های الکترونیکی به مردم و جامعه ارائه دهند، افزود: کاهش سفرهای درون شهری و هزینه مسئله‌ای است که علاوه بر رفاه مردم نقش موثری در سهولت انجام کارها نیز دارد.

سالاری اظهارداشت: ارائه خدمات در پورتالهای مربوط به مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید به آن توجه شود.

معاون استاندار هرمزگان همچنین از دستگاهها خواست نسبت به تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان خود در رابطه با IT نیز همت ورزند و افزود: ارزیابیهای لازم بر اساس این شناسنامه صورت می‌گیرد.