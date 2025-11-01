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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

نیاز به عزم ملی برای سرمایه‌گذاری در تولید بازی‌های بومی

نیاز به عزم ملی برای سرمایه‌گذاری در تولید بازی‌های بومی

بندرعباس - مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در بازدید از اردوی بازی‌سازی بندرعباس بر جذب سرمایه‌گذاران داخلی برای تولید بازی‌های بومی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاجی میرزایی با حضور در هفتاد و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان با اشاره به میزان اثرگذاری فرهنگی بازی‌های ویدئویی خواستار مشارکت سرمایه گذاران داخلی جهت تولید بازی‌های بومی شد.

حاجی‌میرزایی اظهار کرد: طبق نظر سنجی‌ها بیشترین نیاز بازار مصرف در شرایط کنونی مربوط به سنین کودک و نوجوان است و نیاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه بیش از بخش‌های دیگر وجود دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در پایان گفت: خوشبختانه در قانون برنامه هفتم ذکر شده است که تولید بازی‌های کودک و نوجوان باید ۶۰ درصد افزایش داشته باشد و امیدواریم قوانین کشور مشوق‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در این زمینه ایجاد کند.

کد مطلب 6641080

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