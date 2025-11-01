به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاجی میرزایی با حضور در هفتاد و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان با اشاره به میزان اثرگذاری فرهنگی بازیهای ویدئویی خواستار مشارکت سرمایه گذاران داخلی جهت تولید بازیهای بومی شد.
حاجیمیرزایی اظهار کرد: طبق نظر سنجیها بیشترین نیاز بازار مصرف در شرایط کنونی مربوط به سنین کودک و نوجوان است و نیاز به سرمایهگذاری در این حوزه بیش از بخشهای دیگر وجود دارد.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای در پایان گفت: خوشبختانه در قانون برنامه هفتم ذکر شده است که تولید بازیهای کودک و نوجوان باید ۶۰ درصد افزایش داشته باشد و امیدواریم قوانین کشور مشوقهای بیشتری را برای سرمایهگذاری در این زمینه ایجاد کند.
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