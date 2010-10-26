سیستان و بلوچستان با کمبود پزشک مواجه است

محمد صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان به استقرار 190 تیم سلامت در مراکز بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و اظهارداشت: هم اکنون اداره کل بیمه خدمات درمانی استان برای تکمیل کادر پزشکی خود با کمبود 200 پزشک عمومی روبرو است که پزشکان عمومی بیکار متقاضی استخدام از هر منطقه کشور می توانند برای جذب و خدمت در مراکز بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان به این اداره کل مراجعه کنند.

صفدری افزود: سالانه 60 میلیارد تومان اعتبار برای درمان و دارو بیمه شدگان بیمه خدمات درمانی استان سیستان و بلوچستان یارانه پرداخت می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون یک میلیون و700 هزار نفر از جمعیت شهری، روستایی و عشایری استان سیستان و بلوچستان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی سیستان و بلوچستان با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها یادآور شد: با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها به هیچ عنوان یارانه های درمانی حذف نخواهد شد.

