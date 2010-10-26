به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بهرامی دبیر نشست‌های "عصر روشن" با اعلام این خبر گفت: این نشست با سخنرانی و داستان‌خوانی محمدرضا گودرزی و بلقیس سلیمانی که هر دو در زمینه‌ داستان‌نویسی و نقد ادبیات داستانی فعالند، ساعت 17 روز

پنج‌شنبه 6 آبان برگزار خواهد شد. نشست پیش روی "عصر روشن"با اجرای محسن فرجی همراه خواهد بود.

در نشست پیشین "عصر روشن"ویژه‌ داستان، یوسف علیخانی، حسن محمودی و محمدهاشم اکبریانی داستان خواندند و در ادامه، محمد قاسم‌زاده و علیرضا محمودی ایرانمهر در میزگردی با موضوع "نسل جدید داستان‌نویسی ایران"به طرح نظراتشان

پرداختند.

نشست‌های "عصر روشن"از ساعت 17 نخستین پنج‌شنبه‌ هر ماه، درکتابسرای روشن، واقع درخیابان سمیه، نرسیده به خیابان مفتح برگزارمی‌شود.