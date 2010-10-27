ناودان کعبه؛ بخش طلایی خانه خدا

این ناودان بنامهاى متعددى شهرت دارد از جمله ناودان رحمت، ناودان طلا، میزاب رحمت و میزاب . متأسفانه اطلاعات دقیقی در مورد ابعاد و اندازه این ناودان در اختیار نیست .

در مورد مراحل کارگذاشتن این ناودان آمده است:

قریش اولین ناودان را 5 سال پیش از بعثت (هنگام تجدید بناى کعبه) از چوب نصب نمود (و قبل از این کعبه ناودان نداشت).

عبدالله بن زبیر در اسلام نخستین کسى بود که به سال 64 هجرى اقدام به نصب ناودان کرد .

حجاج بن یوسف در بازسازى کعبه به دستور عبدالملک به سال 74 هجرى ناودانى به بام کعبه گذاشت.

خالد بن عبدالله قَسْرى به دستور ولید بن عبدالملک ناودان خانه را از طلا ساخت یا اینکه با اوراق طلا ناودان نقره اى را از درون و بیرون طلا کارى کرد.

شیخ ابوالقاسم را مشت فارسى صاحب رباط مشهور مکه ناودان را تغییر داد که در سال 537 هجرى پس از مرگش توسط خادم او نصب شد.

مقتفى خلیفه عباسى در سال 541 هجرى ناودانى دیگر کار گذارد.

ناصر عباسى ناودانى از چوب که با قلع اندود شده بود نصب کرد.

در سال 781 هجرى ناودان تزیین شد.

بعدها ناودان دیگرى از مس کارگذارى شد.

سلطان سلیمان قانونى در سال 954 (یا 959) هجرى ناودان مسى را برداشت و ناودانى نقره اى بر بام کعبه قرار داد.

از مصر در سال 962 هجرى ناودانى از طلا فرستاده شد که به جاى ناودان نقره اى نصب شد.

سلطان احمد خان عثمانى در سال 1012 هجرى ناودانى نقره اى منقش به طلا و مینا و لاجورد بر کعبه گذارد.

سلطان مراد عثمانى در بازسازى کعبه به سال 1040 هجرى ناودانى از چوب که بر آن صفحه هاى نقره زرین کارى شده بود نصب کرد.

سلطان عبدالمجید عثمانى در سال 1270 (یا 1273 یا 1276) هجرى قمرى ناودانى یکپارچه از طلا قرار داد که همچنان باقى است.

(حرمین شریفین، ص 54 و 63 و 69; کعبه، ص 35; تاریخ مکه ص 117; احکام حج و اسرار آن، ص 96; تاریخ و آثار اسلامى، ص 50; تاریخ جغرافیایى مکه معظمه و مدینه طیبه، ص 142)

در روایت آمده‌است که دعا در زیر ناودان کعبه مستجاب است.