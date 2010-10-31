رضا بهرامینژاد مستندساز با اشاره به نمایش نامناسب فیلمهای مستند در جشنواره فیلم فجر به خبرنگار گفت: با حذف این بخشها از جشنواره فیلم فجر بسیار موافقم. یکی از فیلمهای من در جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین برد اما این فیلم در سانسهای نامناسب و سالنهای بد نمایش داده شد و من از این بابت بسیار خجالتزده شدم.
وی ادامه داد: این اتفاق معمولا برای تمام فیلمهای مستندی که در جشنواره نمایش داده میشود میافتد. تماشاگر مجبور است این فیلمها را با کیفیت صدا و تصویر نامطلوب ببینند. حذف این بخشها باعث میشود که نیاز به جشنوارهای تخصصی در حوزه فیلم مستند بیشتر احساس شود.
بهرامینژاد با یادآوری اینکه در سینمای ایران هیچ جشنوارهای به سینمای مستند اختصاص ندارد، افزود: در این سالها هیچ جشنوارهای که بتوانیم روی آن در حوزه سینمای مستند حساب باز کنیم ماندگار نبوده است. مثلا جشنوارههای کیش و یاد و یادگار هر کدام بیشتر از پنج، شش سال دوام نیاوردند و به دلایل مختلف ادامه پیدا نکردند. اگر بخواهیم امیدی به جشنواره سینما حقیقت داشته باشیم و بگوییم با حذف بخش مستند از جشنواره فیلم فجر این مسئولیت میتواند بر عهده جشنواره سینما حقیقت باشد، انتظار دور از ذهنی است.
وی ادامه داد: باید چند دوره از جشنواره سینما حقیقت بگذرد تا مطمئن شویم ماندگاری دارد یا خیر و بعد از آن روی این جشنواره حساب باز کنیم. با همه اینها و اختصاص سینما سپیده به سینمای مستند باز هم نمیتوانیم امیدوار باشیم که سینمای مستند دیده شود. ما مستندسازها در وهله اول تلویزیون را میخواهیم و به نظرم بهترین پایگاه برای نمایش فیلمهای مستند تلویزیون است.
کارگردان مستند "سنگ قبری برای اردشیر" در پایان یادآور شد: اگر مستندی در سینما اکران شود، مستند دوستان و مستندسازان از آن استقبال میکنند در صورتی که ما نیاز داریم عامه مردم هم مخاطب مستند باشند. تمام تلویزیونهای رقیب در خارمیانه، مستند نمایش میدهند و بسیار هم موفق عمل کردهاند و ما در این زمینه از آنها عقب افتادهایم.
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