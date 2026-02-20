ناوشکن «دنا»در بندر ویشاخاپاتنام هند پهلو گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ناوشکن جمهوری اسلامی ایران دنا برای حضور در رزمایش بینالمللی میلان ۲۰۲۶ وارد بندر ویشاخاپاتنام هندوستان شد.
رزمایش میلان هر دو سال یکبار به میزبانی هند و در یکی از بنادر مهم این کشور برگزار میشود و در دوره جاری، بیش از ۷۰ کشور از مناطق مختلف جهان در آن حضور دارند. این رزمایش امسال از ۲۹ بهمن تا ۶ اسفند در بندر ویشاخاپاتنام و در آبهای خلیج بنگال برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام نیروی دریایی هند، هدف از برگزاری رزمایش میلان تقویت پیوندهای حرفهای میان نیروهای دریایی، به اشتراکگذاری تجربیات و بهترین شیوههای عملیات دریایی، ارتقای هماهنگیهای عملیاتی و افزایش سطح همکاری کشورها در حوزه امنیت دریا است.
حضور ناوشکن «دنا» در این رویداد بینالمللی، در راستای توسعه دیپلماسی دریایی، گسترش تعاملات دفاعی و نمایش توانمندیهای عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عرصه آبهای آزاد ارزیابی میشود.
نظر شما