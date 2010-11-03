علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اجلاس جهانی جوانان مکزیک هیچکدام از کشورهای شرکت کننده پیشنهاد توسعه اخلاقی و معنویت را نداشتند و این پیشنهاد منحصربه فرد ایران بود. ما بحث توسعه اخلاقی در بین جوانان و حفاظت از میراث معنوی در بین جوانان را پیشنهاد کردیم که مورد توجه واقع شد.

وی ادامه داد: اجلاس مکزیک گردهمایی با حضور مسئولان دولتهای مختلف با موضوع جوانان و با رویکرد سند توسعه هزاره مصوب سازمان ملل بود.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان ملی جوانان با اشاره به اینکه در این اجلاس کشورها گزارشی از فعالیتها و اقدامات خود در قالب این سند در حوزه جوانان ارایه کردند گفت: در اجلاس مکزیک همه کشورهای دنیا از سطوح مختلف حضور داشتند. در کشورهای آفریقایی شرکت کنندگان در سطح وزیر بودند و از کشورهای پیشرفته در سطح معاون وزیر در اجلاس حضور داشتند.

وی افزود: در این اجلاس بیانیه ای تنظیم و به اجلاس سران در سازمان ملل ارسال شد و قرار است هر چند سال یکبار کشورها گزارشی از عملکرد خود در قالب این سند هزاره را ارائه کنند.

عسگری ادامه داد: همچنین در اجلاس مکزیک کشورهای اسلامی در مجموع پیشنهادی ارائه کردند که ایران نیز در آن مشارکت داشت. این پیشنهاد در مورد رفع تبعیض از جوانان در کشورهای اشغال شده مانند فلسطین و عراق بود که به عنوان مولفه در اجلاس نهایی بیان شد.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم این پیشنهاد در قالب یک بند وارد بیانیه شود چون مبتنی بر سند توسعه هزاره است، تصریح کرد: در سند توسعه هزاره اشاره به بحث اخلاق نشده و متاسفانه سخنرانی نماینده واتیکان نیز در این اجلاس بیشتر در مورد مهاجرت و ایدز بود. اخلاق تقریبا قسمت مغفول حوزه جوانان است.