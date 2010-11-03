مصرف گاز شتاب گرفت / قطعی گاز نداریم

جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید و مصرف گاز طبیعی همزمان با کاهش برودت هوا در روزهای گذشته، گفت: در حال حاضر متوسط مصرف روزانه گاز در بخشهای خانگی و تجاری از 175 میلیون متر مکعب در هفته گذشته به بیش از 210 میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه هم اکنون هیچ گونه محدودیتی در تامین گاز نیروگاهها و صنایع عمده اعمال نشده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه 76 میلیون متر مکعب گاز به صنایع تحویل داده می شود.

وی از گازرسانی روزانه 120 میلیون متر مکعب گاز (معادل تولید پنج فاز پارس جنوبی) به نیروگاه‌ها با وجود سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز خانگی خبر داد و یادآور شد: در روزهای اخیر متوسط مصرف گاز در بخشهای مختلف خانگی، تجاری و صنایع عمده به بیش از 450 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در صورت کاهش دمای هوا حتی امکان افزایش مصرف روزانه گاز کشور به بیش از 470 میلیون متر مکعب در روز وجود دارد، بیان کرد: با وجود افزایش مصرف اما در سالجاری تولید گاز در پالایشگاههای داخلی 10 تا 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اشاره به تکمیل دوره تعمیرات اساسی و دوره ای تمامی پالایشگاه‌ها، تاسیسات تقویت فشار و خطوط انتقال گاز در نیمه نخست سالجاری، یادآور شد: در حال حاضر پایداری شبکه ملی گاز در سطح قابل قبولی بوده و هیچ گونه افت فشار و یا قطعی گاز در کشور گزارش نشده است.

به گزارش مهر، در سالجاری با ایجاد انشعاباتی از خط لوله پنجم سراسری و انتقال گازهای ترش پارس جنوبی، در مجموع ظرفیت پالایش گاز طبیعی ایران 12 تا 15 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

بر این اساس ظرفیت تولید گاز در پالایشگاه فجرجم تا سقف 117 میلیون متر مکعب و در پالایشگاه بیدبلند یک به بیش از 26 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

در حال حاضر با ساخت و راه اندازی بیش از 32 هزار کیلومتر خطوط لوله و 65 تاسیسات تقویت فشار امکان انتقال روزانه 600 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وجود دارد.