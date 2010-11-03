سیدکریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی خوزستان 35 هزار نفر کمبود نیرو دارند، عنوان کرد: در سفر سوم دولت به استان مجوز استخدام سه هزار نیروی کار به منظور تامین نیروی انسانی بخشی از نیروهای مورد نیاز به خوزستان داده شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در 91 دستگاه دولتی، 153 هزار و 677 نفر به صورت قراردادی و رسمی مشغول به کار هستند.



عضو شورای اداری استان خوزستان خاطرنشان کرد: کمبود نیروی انسانی در سطح دستگاه‌ های دولتی مشهود و لازم است به همین دلیل در راستای ارتقای بهره‌ وری اداری قرار است نیروی کار جوان و تحصیلکرده به کار گرفته شوند.



وی همچنین با اشاره به طرح دولت برای انتقال تعدادی از نیروهای دولتی از پایتخت به دیگر استانهای کشور، گفت: مجموعه مدیریتی استان این آمادگی را دارد تسهیلات و امتیازات بیشتری به نیروهایی که قصد دارند در استان ساکن شوند، ارائه کند اما تاکنون تنها 159 نفر اعلام آمادگی برای سکونت در استان خوزستان کرده‌ اند.



به گفته وی، تمام این افراد از مجموعه وزارت نفت هستند و درخواست به کارگیری در شرکت مناطق نفتخیز جنوب را دارند که به دلیل وجود نیروهای کاری مازاد در این شرکت، انتقال آنها احتمال کمی دارد.



معاون توسعه ‌مدیریت و منابع انسانی استاندار خوزستان تاکید کرد: در مجموع کارمندان دولت برای حضور در استان خوزستان استقبال چندانی نکرده ‌اند.



حسینی در ادامه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مجموعه‌های دولتی استان، از اجرای طرح آمایش نیروی انسانی در دستگاه‌ های اجرایی خوزستان خبر داد و گفت: راه ‌اندازی اتوماسیون اداری علاوه بر اینکه کاهش هزینه‌ ها را در پی دارد به بهره‌ وری نیروهای انسانی در ادارات کمک می‌ کند.