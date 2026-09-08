به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اسلامی خراسان جنوبی شامگاه سهشنبه با حضور اعضای شورا و مصطفی نخعی، نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ نشستی که بخش قابل توجهی از آن به بیان مطالبات شهرستانها و انتقاد از روند پیگیری برخی مسائل استان اختصاص داشت.
رئیس شورای اسلامی استان: ظرفیت نیروهای خراسان جنوبی در سطح ملی فعال شود
رئیس شورای اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای استان در سطح ملی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات خراسان جنوبی در حوزههای راه، آب، برق، گاز، بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی نیازمند پیگیری در سطح ملی است.
محمدرضا قرائی افزود: برای حل این مشکلات باید نشستهای منظم با وزرا، کمیسیونهای مجلس و مسئولان دستگاههای ملی برگزار و از ظرفیت نیروهای خراسان جنوبی که در تهران و مجموعههای مختلف کشور حضور دارند استفاده شود.
وی با اشاره به ظرفیت نمایندگان ادوار مجلس و اعضای شوراهای ادوار گفت: این افراد تجربه و ارتباطات ارزشمندی در سطح کشور دارند و نباید پس از پایان دوره مسئولیت، این سرمایه انسانی کنار گذاشته شود.
رئیس شورای اسلامی استان همچنین خواستار حضور رئیس شورای استان در دیدارهای استاندار و نمایندگان مجلس با مسئولان کشوری برای پیگیری مطالبات مردم شد.
انتقاد از وضعیت دانشگاه بزرگمهر قاین
قرائی در ادامه با انتقاد از آنچه بایکوت دانشگاه بزرگمهر قاین عنوان کرد، گفت: در دورههای گذشته کمتر شاهد حضور رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در جلسات شورای اسلامی استان بودهایم و حضور نمایندگان در این جلسات میتواند به هماهنگی بیشتر برای پیگیری مطالبات مردم کمک کند.
علی رومنجانی، عضو شورای اسلامی استان نیز با اشاره به مشکلات کشاورزان گفت: پرداخت مطالبات گندمکاران نباید بیش از یک ماه به تأخیر بیفتد؛ چراکه کشاورزان در فصل کشت برای تأمین هزینههای تولید و معیشت به این منابع نیاز دارند.
وی افزود: تاکنون تنها یکسوم مطالبات گندمکاران پرداخت شده و لازم است منابع مالی بخش کشاورزی در زمان مقرر به دست تولیدکنندگان برسد.
رومنجانی با اشاره به همکاری کشاورزان در مدیریت مصرف آب بیان کرد: کشاورزان برای کاهش برداشت و صرفهجویی در مصرف آب همکاری کردهاند و انتظار میرود حمایتهای متناسبی از آنان صورت گیرد.
سهم مردم از معادن مشخص شود
این عضو شورای اسلامی استان همچنین با اشاره به مشکلات معادن در تأمین سوخت و ادامه فعالیت اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای معدنی استان و در عین حال تبعات و چالشهایی که فعالیتهای معدنی برای مردم ایجاد میکند، باید سهم مردم و کشاورزان از منافع این معادن در قالب مسئولیتهای اجتماعی به صورت شفاف مشخص شود.
وی تأکید کرد: بخشی از درآمد و منافع حاصل از فعالیتهای معدنی باید برای رفع مشکلات و توسعه مناطق محل فعالیت معادن هزینه شود.
درخواست برای اجرای یک طرح ماندگار اشتغالزا
حسین فنودی، دیگر عضو شورای اسلامی خراسان جنوبی، نیز با اشاره به شرایط اقتصادی مردم گفت: سفره خانوارها کوچک شده و مجلس باید موضوع حمایتهای معیشتی و کالابرگ الکترونیکی را با جدیت بیشتری دنبال کند.
وی خطاب به رئیس مجمع نمایندگان استان خواستار پیگیری یک طرح بزرگ و ماندگار برای اشتغال مردم شد و افزود: اگر زمینه اشتغال حدود دو هزار خانواده در استان فراهم شود، این اقدام میتواند به عنوان یک یادگار ماندگار برای مردم خراسان جنوبی باقی بماند.
فنودی با اشاره به کویرتایر و کارخانه سیمان قاین به عنوان نمونههایی از طرحهای ماندگار استان گفت: انتظار میرود نمایندگان با استفاده از ظرفیتهای موجود، طرحهایی مانند پتروشیمی یا سایر پروژههای بزرگ و اثرگذار را با جدیت دنبال کنند.
وی تأکید کرد: مردم باید بدانند نمایندگان استان چه طرح عمرانی و اقتصادی ماندگاری را در دست پیگیری دارند و آثار آن را در زندگی خود ببینند.
پیشنهاد ایجاد ساختمان مشترک دفاتر نمایندگان
این عضو شورای اسلامی استان همچنین پیشنهاد احداث ساختمان مشترک دفاتر نمایندگان مجلس و شورای اسلامی استان در بیرجند را مطرح کرد و گفت: زمینی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ مترمربع در سایت اداری برای این منظور پیشبینی شده است.
وی افزود: با همکاری شورای اسلامی استان و شورای شهر بیرجند میتوان ساختمانی سهطبقه احداث کرد و بخشی از آن را به دفاتر نمایندگان مردم در مجلس اختصاص داد تا مردم برای پیگیری امور خود محل مشخصی داشته باشند.
نشست نیروهای اثرگذار استان در تهران برگزار شود
فنودی همچنین از پیشنهاد برگزاری نشست نیروهای تأثیرگذار خراسان جنوبی در تهران خبر داد و گفت: آمادگی برای برگزاری نشستی با حضور مدیران فعلی و اسبق استان، نمایندگان مجلس، استاندار و اعضای شورای اسلامی استان وجود دارد.
وی افزود: باید از ظرفیت نیروهای توانمند خراسان جنوبی در دستگاههای مختلف کشور برای توسعه استان استفاده و زمینه ارتباط و هماهنگی بیشتر آنان با مسئولان ملی فراهم شود.
ضرورت تبدیل درآمدهای معدنی به اشتغال
علی حیدرزاده، عضو شورای اسلامی خراسان جنوبی نیز با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان اظهار کرد: سهم مردم از منابع معدنی باید افزایش یابد و درآمدهای حاصل از این ظرفیتها به سرمایهگذاری و اشتغال پایدار در استان تبدیل شود.
وی افزود: بسیاری از جوانان خراسان جنوبی برای اشتغال به استانهای دیگر میروند و باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه اشتغال آنان در داخل استان فراهم شود.
حیدرزاده همچنین بر مدیریت صحیح منابع آبی تأکید کرد و گفت: تصمیمات حوزه آب باید با اطلاعرسانی شفاف و با در نظر گرفتن منافع نسلهای آینده اتخاذ شود.
شوراها خواستار ارتقای جایگاه قانونی خود شدند
غلامحسین طاهری، دیگر عضو شورای اسلامی استان، با انتقاد از کمتوجهی مجلس در ادوار مختلف به جایگاه شوراها گفت: در سالهای گذشته جایگاه شوراها آنگونه که باید ارتقا نیافته و مجلس باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد.
وی همچنین با انتقاد از رد صلاحیت تعدادی از اعضای شوراهای اسلامی استان، بر ضرورت توجه مجلس به جایگاه شوراها تأکید کرد.
طاهری با اشاره به برخی مطالبات استان از جمله وضعیت راهها، توزیع بنزین و زیرساختها گفت: انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی نیز از مطالبات مردم استان است.
وی خواستار ارائه گزارش شفاف از مسئولیتهای اجتماعی معادن شد و افزود: باید سهم هر شهرستان از مسئولیتهای اجتماعی به صورت مشخص و شفاف برای مردم اعلام شود.
مطالبه ایجاد منطقه آزاد تجاری برای صادرات استان
محمد مقیمیانهوش، نماینده بشرویه در شورای اسلامی استان، ایجاد منطقه آزاد تجاری برای صادرات تولیدات استان را از مطالبات محققنشده عنوان کرد.
وی با اشاره به فعالیت معادن گفت: با وجود برداشت از معادن و فروش مواد معدنی، مسئولیتهای اجتماعی در استان به شکل مطلوب اجرا نمیشود و روستاهای مجاور معادن همچنان با مشکلاتی مانند نبود راه مناسب و مدرسه مواجه هستند.
مقیمیانهوش همچنین افزایش هزینه نهادههای کشاورزی و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران را از عوامل کاهش سطح برداشت در بشرویه دانست.
وی در ادامه خواستار بازنگری در شرایط انتخابشوندگان انتخابات شوراها شد و بر ضرورت توجه کارشناسی و پرهیز از تصمیمگیری احساسی تأکید کرد.
نهبندان؛ از مشکلات برق چاهها تا احیای قنوات
یدالله باغبانی، عضو شورای اسلامی استان از نهبندان نیز با اشاره به مشکلات این شهرستان گفت: قرار گرفتن نهبندان در مسیر قاچاق سوخت، مسئلهای است که ارتباطی با مردم شهرستان ندارد اما موجب بدنام شدن منطقه شده است.
وی با انتقاد از نحوه مدیریت برق چاههای کشاورزی اظهار کرد: برق چاههای کشاورزی در شب، که زمان مناسب آبیاری است، قطع میشود اما در اوج مصرف برق این چاهها برقرار است.
باغبانی با اشاره به باقی ماندن محصولاتی مانند زرشک و عناب در دست کشاورزان، خواستار تسهیل شرایط فعالیت کشاورزان شد.
وی همچنین اختصاص اعتبار ویژه برای احیای قنوات را ضروری دانست و بر اقدام عملی در این زمینه تأکید کرد.
در مجموع، اعضای شورای اسلامی خراسان جنوبی در این نشست بر یک مطالبه مشترک تأکید داشتند؛ اینکه ظرفیتهای اقتصادی، انسانی و معدنی استان باید بیش از گذشته در خدمت توسعه خراسان جنوبی و بهبود زندگی مردم قرار گیرد و پیگیری این مطالبات در سطح ملی با هماهنگی بیشتر نمایندگان، استانداری و شوراها دنبال شود.
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