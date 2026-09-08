تجارت ایران و عراق ظرفیت رسیدن به ۲۰ میلیارد دلار را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، با اشاره به شرایط منطقه‌ای، جهانی و داخلی، بر ضرورت ایجاد تحرک جدید در روابط اقتصادی دو کشور تأکید کرد.

وی اظهار کرد: بسیاری از مسائل امروز در حوزه‌های مختلف به اقتصاد بازمی‌گردد و بخش مهمی از راهکارهای مواجهه با شرایط موجود نیز باید در حوزه اقتصاد و با استفاده از راهکارهای عملی دنبال شود.

آل‌اسحاق با اشاره به انتخاب عنوان «زیارت و تجارت» برای معرفی ظرفیت‌های استان کرمانشاه افزود: این عنوان می‌تواند یکی از راهکارهای حل برخی معضلات باشد، چرا که ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این حوزه بسیار گسترده است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تصریح کرد: کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی، برخورداری از مرزهای رسمی و غیررسمی و ظرفیت‌های موجود، شرایط ویژه‌ای دارد و می‌تواند نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق ایفا کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که ایران با مسائل و تهدیدهای مختلف روبه‌رو است، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای پیرامونی می‌تواند به مدیریت شرایط، توسعه روابط و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی کمک کند.

آل‌اسحاق با بیان اینکه هدف‌گذاری تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران و عراق صرفاً یک شعار نیست، گفت: این هدف بر اساس تجربه و بررسی چندین ساله روابط اقتصادی دو کشور مطرح شده و در صورت رفع بخشی از موانع داخلی و خارجی، دستیابی به آن امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کرمانشاه خاطرنشان کرد: این استان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت‌های مرزی، نیروی انسانی و امکانات موجود، توان لازم برای ایفای نقش مؤثر در تحقق تجارت ۲۰ میلیارد دلاری را دارد و رسیدن به این هدف شدنی است.

ضرورت ایجاد تحرک جدید در تجارت با عراق

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تأکید بر مسئولیت همه مسئولان و فعالان اقتصادی در توسعه تجارت دو کشور اظهار کرد: همه باید به توصیه‌هایی که مطرح می‌کنیم عمل کرده و تحرک جدیدی در این حوزه ایجاد کنیم.

وی افزود: روند فعلی برای دستیابی به اهداف بزرگ تجارت ایران و عراق کافی نیست و لازم است روش‌ها و رویکردها تغییر کند تا اتفاقات مورد انتظار در روابط اقتصادی دو کشور رقم بخورد.

آل‌اسحاق تأکید کرد: اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تمام توان وظیفه خود می‌داند در این مسیر حضور داشته باشد و برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور هر اقدامی را که در توان دارد انجام خواهد داد.

وی با اشاره به حضور نیروهای کرمانشاهی در اتاق مشترک ایران و عراق گفت: کیوان کاشفی و جهانبخش سنجابی از نیروهای توانمند و اثرگذار کرمانشاهی هستند که در این حوزه فعالیت دارند و می‌توانند در کنار استاندار، ظرفیت‌های استان را با اثرگذاری بیشتری دنبال کنند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: در صورت وجود اراده و مطالبه از سوی مدیریت استان و مسئولان کرمانشاه برای پیگیری موضوعات، اتاق ایران و عراق آمادگی دارد با تمام توان در کنار استان قرار گیرد.

آل‌اسحاق تصریح کرد: اتاق ایران و عراق و دیگر مجموعه‌های مرتبط، ظرفیت‌های سازمانی، امکانات و توانمندی‌های فردی و تخصصی متعددی برای کمک دارند که با تغییر روش و استفاده صحیح از آنها می‌توان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان نشست ابراز امیدواری کرد: با استمرار این جلسات، ایجاد تحرک تازه در روابط اقتصادی ایران و عراق و همکاری نزدیک مسئولان، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی، زمینه توسعه تجارت دو کشور و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های استان کرمانشاه فراهم شود.