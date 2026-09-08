ظرفیت مرزهای کرمانشاه برای رونق تجارت با عراق فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه جلسه همزمان «توسعه صادرات استان» و «شورای ساماندهی مبادلات مرزی» به ریاست منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، برگزار شد و ظرفیت‌های تجاری استان با عراق مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، حسن دانایی‌فر، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه، کیوان کاشفی، دبیر اتاق بازرگانی ایران، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران و جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق حضور داشتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، فرمانداران قصرشیرین، پاوه و ثلاث باباجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مدیران اقتصادی کرمانشاه نیز در این نشست حضور یافتند.

فعال‌سازی حداکثری ظرفیت مرزهای استان از محورهای اصلی این جلسه بود و مسئولان و کارشناسان، راهکارهای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مرزی کرمانشاه برای توسعه مبادلات با کشور عراق را بررسی کردند.

در ادامه، موضوع تسهیل فرآیند تجارت با عراق و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های تجاری استان به‌صورت کارشناسی مورد پیگیری قرار گرفت.

حاضران همچنین درباره راهکارهای رونق تجارت استان با کشور همسایه بحث و تبادل نظر کردند و تصمیماتی در راستای تقویت مبادلات تجاری و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت مرزهای کرمانشاه اتخاذ شد.

این نشست با هدف هماهنگی میان مسئولان ملی و استانی و ایجاد زمینه مناسب‌تر برای توسعه صادرات و گسترش تجارت کرمانشاه با عراق برگزار شد.