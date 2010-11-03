به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ هدایت الله امیری ظهر چهار شنبه در همایش تجلیل از فعالان طرح هجرت که با حضور جانشین سپاه امام سجاد بندرعباس در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی رشد بندرعباس برگزار شد نقش بسیج سازندگی در توسعه کشور انکار ناپذیر عنوان کرد و بیان داشت: منابع انسانی در ساخت و پیشرفت هر کشور نقشی مهم را دارند و از عوامل موفقیت و توسعه شاخصهای فرهنگی و اقتصادی آن کشور محسوب می شوند.

وی عنوان کرد: بسیج سازمانی است که آمادگی همه جانبه برای دفاع از کشور را دارد و یکی از این عرصه ها بسیج سازندگی است با حضور بسیج در این صحنه فرصتی فراهم شده است که قطار توسعه انقلاب با سرعت بیشتری راه موفقیت را طی کند.

فرمانده بسیج دانش آموزی و فرهنگیان هرمزگان ادامه داد: در حال حاضر 150 مدرسه در استان هرمزگان با همکاری آموزش و پرورش، سازمان تجهیز و نوسازی مدارس، بسیج سازندگی و دیگر نهادها مورد ساخت و مرمت قرار گرفته اند.

امیری بیان داشت: اهداف این طرح تقویت حس همکاری، مشارکت پذیری ومسئولیت پذیری در بین بسیجیان و دانش آموزان بسیجی است و قطعا موجب خواهد شد تا در حفظ و نگداری آنها نیز اهتمام بیشتری داشته باشند.

در ادامه این همایش جانشین سپاه امام سجاد (ع) بندرعباس به بیان جایگاه بسیج به ویژه اهمیت بسیج سازندگی پرداخت و گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور می بایست راه پیشرفت و آبادانی را در پیش می گرفت و موتور توسعه آن با قدرت به پیش می رفت.

سرهنگ موسی مولاپرست ادامه داد: ولی با حمله وحشیانه رژیم بعث روبه رو شد و دشمن 800 کیلومتر از شهرهای مرزی کشور را به تصرف خود در آورد.

وی اضافه کرد: پس از پایان جنگ کشور با مشکلات و کمبودهای زیادی مواجه شد و کسی حتی فکر این را هم نمی کرد که ایران به این شکل راه پیشرفت و توسعه را در پیش بگیرد و این از اهمیت بسیج سازندگی حکایت دارد.

جانشین سپاه امام سجاد (ع) بندرعباس تاکید کرد: بچه ها و نیروهای بسیجی در میدان سازندگی حضور دارند و کار سازندگی را بی وقفه و به خوبی انجام می دهند.