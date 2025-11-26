  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

سردار امیری: بسیج در گام دوم انقلاب اسلامی آماده‌تر از هر زمان است

بندرعباس- جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: امروز بسیج در گام دوم انقلاب اسلامی آماده تر از هر زمان است و افتخار می کنیم که در جای جای ایران اسلامی فرهنگ بسیجی حاکم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هدایت الله امیری جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد هرمزگان در گردهمایی بسیجیان شهرستان میناب اظهار داشت: ۴۶ سال پیش در چنین روزی با تدبیر امام خمینی (ره) وقتی فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کردند هیچ کس فکر نمی‌کرد که امروز بسیج به عنوان یک تفکر و فرهنگ و یک الگو در جامعه ایران اسلامی و در دنیا مطرح و معرفی شود.

وی با بیان این که امروز بسیج به عنوان یک اندیشه و تفکر در دل همه مردم آزاده دنیا جا دارد و هر جا که بخواهند یک الگویی را از انسان موفق در جامعه معرفی کنند برای آن فرد از پسوند بسیجی استفاده می‌شود.

سردار امیری عنوان کرد: در طول ۴۶ سال گذشته بسیج توانسته است در همه عرصه‌هایی که ورود کرده مایه غرور و سرافرازی اسلام و ایران اسلامی باشد.

جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد هرمزگان با بیان ویژگی‌های بسیج بیان داشت: سال گذشته مقام معظم رهبری در چنین روزی در جمع بسیجیان دو ویژگی خدا باوری و خود باوری را دو پایه و اساس بسیج که مایه پیروزی و سرافرازی بسیجیان در غلبه با دشمن بود، بیان فرمودند.

سردار امیری با تاکید به فرمایشات امام (ره) که فرموده است بسیج لشکر مخلص خداست بر وجود و داشتن اخلاص بسیجی در بسیجیان گفت: اخلاص بسیجیان برای خداوند به عنوان بزرگترین قدرت برای آنها است.

وی تصریح کرد: اگر امروز مشاهده می‌کنیم که استکبار در شرق و غرب دنیا از بسیجی می ترسد به واسطه قدرت الهی بودن بسیج است و وقتی که انسان به خداوند اعتماد و اعتقاد داشته باشد قطعاً به خود باوری هم خواهد رسید.

جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد هرمزگان خاطر نشان کرد: ملت شریف ایران در طول سالهای گذشته به فرماندهی بزرگ بسیجی تاریخ «مقام معظم رهبری» بعد از امام (ره)، کاخ شیاطین را همواره به لرزه انداخته است.

امیری اظهار داشت: در زمانه‌ای که دشمن با تمام توانش در مقابل اسلام و تفکر اسلامی و فرهنگ بسیجی که بر گرفته از فرهنگ ناب محمدی است در مقابل ملت ایران و مردم مظلوم و آزاده ایستاده، می‌بینیم که قدرت فرهنگ و تفکر بسیجی مانع از اهداف شیطانی دشمن شده است.

