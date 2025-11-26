به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هدایت الله امیری جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد هرمزگان در گردهمایی بسیجیان شهرستان میناب اظهار داشت: ۴۶ سال پیش در چنین روزی با تدبیر امام خمینی (ره) وقتی فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کردند هیچ کس فکر نمی‌کرد که امروز بسیج به عنوان یک تفکر و فرهنگ و یک الگو در جامعه ایران اسلامی و در دنیا مطرح و معرفی شود.

وی با بیان این که امروز بسیج به عنوان یک اندیشه و تفکر در دل همه مردم آزاده دنیا جا دارد و هر جا که بخواهند یک الگویی را از انسان موفق در جامعه معرفی کنند برای آن فرد از پسوند بسیجی استفاده می‌شود.

سردار امیری عنوان کرد: در طول ۴۶ سال گذشته بسیج توانسته است در همه عرصه‌هایی که ورود کرده مایه غرور و سرافرازی اسلام و ایران اسلامی باشد.

جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد هرمزگان با بیان ویژگی‌های بسیج بیان داشت: سال گذشته مقام معظم رهبری در چنین روزی در جمع بسیجیان دو ویژگی خدا باوری و خود باوری را دو پایه و اساس بسیج که مایه پیروزی و سرافرازی بسیجیان در غلبه با دشمن بود، بیان فرمودند.

سردار امیری با تاکید به فرمایشات امام (ره) که فرموده است بسیج لشکر مخلص خداست بر وجود و داشتن اخلاص بسیجی در بسیجیان گفت: اخلاص بسیجیان برای خداوند به عنوان بزرگترین قدرت برای آنها است.

وی تصریح کرد: اگر امروز مشاهده می‌کنیم که استکبار در شرق و غرب دنیا از بسیجی می ترسد به واسطه قدرت الهی بودن بسیج است و وقتی که انسان به خداوند اعتماد و اعتقاد داشته باشد قطعاً به خود باوری هم خواهد رسید.

جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد هرمزگان خاطر نشان کرد: ملت شریف ایران در طول سالهای گذشته به فرماندهی بزرگ بسیجی تاریخ «مقام معظم رهبری» بعد از امام (ره)، کاخ شیاطین را همواره به لرزه انداخته است.

امیری اظهار داشت: در زمانه‌ای که دشمن با تمام توانش در مقابل اسلام و تفکر اسلامی و فرهنگ بسیجی که بر گرفته از فرهنگ ناب محمدی است در مقابل ملت ایران و مردم مظلوم و آزاده ایستاده، می‌بینیم که قدرت فرهنگ و تفکر بسیجی مانع از اهداف شیطانی دشمن شده است.