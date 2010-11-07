بازی با ایران فرصت خوبی برای شناخت نفرات تیم ملی نیجریه است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال نیجریه در تاریخ 17 نوامبر (26 آبان) در دیداری دوستانه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال ایران می رود.

هدایت تیم ملی نیجریه در دیدار با ایران برای آخرین بار بر عهده "آگوستین اگواوون" خواهد بود اما سیاسیا هم در ایران حضور پیدا می کند تا نظاره گر این دیدار باشد.

وی در گفتگو با با سایت "نکست" اظهار داشت: ما در حال حاضر از وضعیت کلی تیم آگاهیم. نیجریه در شرایط چندان خوبی به سر نمی برد اما بازی با ایران به ما کمک خواهد کرد تا از تیم خود به یک ارزیابی دست پیدا کنیم.