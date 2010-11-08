مرکز رشد واحدهای فناور در مهدیشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان پیش از ظهر دوشنبه در آیین راه اندازی این مرکز گفت: زمینه فعالیت این مرکز قطعات خودرو، سفال و سرامیک، فرآورده های لبنی وفرآیندهای توسعه باغداری است.

دکتر سیف الله سعدالدین افزود: ارائه خدمات حمایتی، توسعه حرفه های جدید با همکاری کارآفرینان، کمک به توسعه شرکت های کوچک فناور و ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا از اهداف راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور مهدیشهر است.

به گفته وی، سه مرکز رشد در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان فعال است و مرکز رشد مهدیشهر اولین مرکز اغماری این پارک است.

وی اضافه کرد: این مرکز با دارا بودن تجهیزات مناسب، محیطی ایده‌ آل برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان پدید آورده است.

مرکز رشد واحدهای فناورشهرستان مهدیشهر دارای هفت اتاق و در زمینی به مساحت 120 متر مربع راه اندازی شده است که با قول رئیس پارک علم و فناوری استان، ساختمان جدید این مرکز در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع با قابلیت جذب برای 25 واحد فناور ساخته خواهد شد.

همچنین در این آیین در حکمی، داود معروفی از سوی سعدالدین رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به سمت مسئول راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناور مرکز مهدیشهر وابسته به پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان منصوب شد.