قیمت محصولات گردشگری در هدفمندی یارانه ها تعدیل شود

حسین ذوالفقاری، کارشناس ارشد گردشگری با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه ها تاثیری در کاهش سفرهای بین شهری و پیشرفت صنعت گردشگری ندارد به خبرنگار مهر گفت: هدفمند کردن یارانه ها باعث اصلاح ساختار در شرکتهای هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جلوگیری از هدر رفتن هزینه های اضافی و غیره می شود.

ذوالفقاری تصریح کرد: هدفمند کردن یارانه ها تاثیری بر نحوه سفر افرادی که همیشه سفر می کنند نمی گذارد چون آنها قدرت مالی خوبی دارند و هر زمان که بخواهند مسافرت می کنند.

وی افزود: پیش از هدفمند کردن یارانه ها عموم مردم به صورت سنتی و فصلی به مسافرت می رفتند و کمتر از هتلها و رستورانهای بین راهی استفاده می کردند. چون اساسا رستوران بین راهی خوبی در کشور وجود ندارد و یا مردم قدرت مالی استفاده از آنها را ندارند.

این کارشناس گردشگری ادامه داد: عده ای از مردم جامعه مانند کارمندان دولت در این شرایط بیشتر تلاش می کنند از مراکز دولتی ارائه کننده خدمات گردشگری و وسایل حمل و نقل عمومی برای مسافرتهایشان استفاده کنند.

وی بیان کرد: در مراحل اولیه هدفمند کردن یارانه ها به طور حتم با ریزش آمار مسافرت و رکود صنعت گردشگری مواجه می شویم. این موضوع تنها به خاطر هدفمند کردن یارانه ها نیست بلکه به دلیل تورمی است که احتمالا در آینده ایجاد می شود اما در هر صورت بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی روند به روال عادی برمی گردد.

ذوالفقاری گفت: دولت برای اینکه اجرای طرح کمترین خدشه را به صنعت گردشگری وارد کند باید بتواند قیمت تمام شده محصولات گردشگری را پایین بیاورد.

وی همچنین درباره تاثیر هدفمند کردن یارانه ها در ورود گردشگر خارجی توضیح داد: بررسی ورود گردشگر خارجی در دو دهه گذشته نشان داده که چه طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور اجرا بشود و چه اجرا نشود توریسم به دلایل مختلف کمتر به ایران می آید و این موضوع ربطی به هدفمند کردن یارانه ها ندارد.