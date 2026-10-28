به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح چهارشنبه در سی‌وهفتمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه و واحدهای تولیدی نمونه آذربایجان‌شرقی با اشاره به دشواری‌های فعالیت در عرصه تولید اظهار کرد: با وجود سختی‌ها و هزینه‌های فعالیت اقتصادی در شرایط کنونی، تلاش کارگران و فعالان تولیدی زمینه‌ساز دستیابی به دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه شده است.

وی با قدردانی از حمایت‌های دولت و همراهی دستگاه‌های مختلف با بخش تولید افزود: برنامه‌ریزی‌های دولت و همکاری قوای سه‌گانه می‌تواند در عبور از موانع و مشکلات پیش‌روی تولید مؤثر باشد.

کرمی با تأکید بر حمایت از نیروی کار و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تصریح کرد: جامعه اسلامی کارگران در کنار کارگرانی قرار دارد که با وجود شرایط دشوار، برای جلوگیری از توقف چرخه تولید تلاش می‌کنند.

پیگیری مطالبات کارگران در حوزه مسکن و معیشت

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، مسکن و معیشت را از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: این مسائل در دو حوزه قانون‌گذاری و اجرا با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیگیری این مطالبات خاطرنشان کرد: در همین راستا، مکاتبات و رایزنی‌هایی با استاندار آذربایجان‌شرقی و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انجام شده است تا زمینه تحقق مطالبات کارگران در این بخش فراهم شود.

برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به سرویس‌های رفت‌وآمد

کرمی همچنین از برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی کارگران به سرویس‌های ایاب‌وذهاب در شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها خبر داد و اظهار کرد: در این زمینه، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط لازم برای کاهش وابستگی به سرویس‌های رفت‌وآمد در دستور کار قرار گرفته است.

وی توضیح بیشتری درباره جزئیات این برنامه‌ها ارائه نکرد، اما تأکید کرد که اقدامات لازم برای پیشبرد این هدف در حال پیگیری است.

طرح‌های حمایتی برای بهبود معیشت کارگران

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران در بخش دیگری از سخنان خود از پیش‌بینی طرح‌ها و بسته‌های حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران خبر داد و گفت: مراحل اجرایی این برنامه‌ها در حال پیگیری است.

کرمی با تأکید بر اهمیت رسیدگی به نیازهای معیشتی جامعه کارگری، اجرای این طرح‌ها را از محورهای مورد توجه در پیگیری مطالبات کارگران عنوان کرد.