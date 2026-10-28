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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

جلوگیری از هدررفت آب شرب با نشت‌یابی شبکه‌های آبرسانی یزد

جلوگیری از هدررفت آب شرب با نشت‌یابی شبکه‌های آبرسانی یزد

یزد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، از نشت‌یابی ۷۳۵ کیلومتر شبکه آب و جلوگیری از هدررفت ۲۹ لیتر آب در ثانیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، جلال علمدار اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، عملیات نشت‌یابی در حدود ۷۳۵ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و همچنین ۲۰ هزار و ۳۳۸ رشته انشعاب مشترکان انجام شد.

وی افزود: شناسایی و رفع نشتی‌ها نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب، مدیریت پرت شبکه و افزایش بهره‌وری تأسیسات آبرسانی دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که تأمین پایدار آب و مصرف بهینه آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: اقدامات انجام‌شده در حوزه نشت‌یابی به شناسایی و رفع نشتی‌هایی منجر شد که با اصلاح آن‌ها، از هدررفت حدود ۲۹ لیتر آب در هر ثانیه جلوگیری شده است.

علمدار با اشاره به انجام بیشترین عملیات نشت‌یابی در شهرستان‌های ابرکوه، اشکذر و خاتم و شهر زارچ، تصریح کرد: این اقدامات با هدف کاهش هدررفت منابع ارزشمند آب، مدیریت آب بدون درآمد و ارتقای پایداری شبکه‌های آبرسانی استان ادامه می‌یابد.

کد مطلب 6992468

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