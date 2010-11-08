به گزارش خبرنگار مهر، جواد شوشتری مدیرعامل سازمان شهرداری دوشنبه در مراسم افتتاح دومین دوسالانه مجسمه های شهری گفت: شهرداری تهران کارهای جسته و گریخته ای در مورد مجسمه سازی انجام داده است. از دو سال قبل که دوسالانه و سمپوزیوم مجسمه سازی صورت گرفت سامان این کار را جدی گرفتیم.

وی همچنین از برگزاری دومین سمپوزیوم مجسمه سازی در سال 90 یا 91 خبر داد: سمپوزیوم مجسمه سازی را بار دیگر در سال آینده یا سال بعد از آن برگزار می کنیم و در فهرست برنامه هایمان قرار می دهیم. آثار این دو دوره دوسالانه مجسمه سازی خیلی بهتر از دوره قبل بوده است و امیدواریم آثار بهتری نیز در آینده خلق شود.

وی در مورد اهداف سازمان زیباسازی برای استفاده از مجسمه های شهری گفت: اراده سازمان زیباسازی این است که آثاری در شهر تهران بکار بگیرد که مناسب با فضای این کلانشهر باشد. ما بدنبال آثاری هستیم که برای نسل های بعدی به یادگار بماند و برای همین تلاش می کنیم این آثار جای خود را در جامعه باز کند.

شوشتری با بیان اینکه فراخوانی برای ساخت مجسمه در میدان ولی عصر از سوی این سازمان منتشر شده است ادامه داد: سازمان زیباسازی با کمک دانشگاه تهران بحث ثبت خیابان ولی عصر را آغاز کرده است و از آنجا که میدان ولی عصر یکی از میادین مهم شهر تهران است برای ساخت مجسمه در این مکان فراخوانی اعلام کردیم. ما از طرح ها و ایده هایی که جدید باشند استقبال می کنیم.

وی گفت: خلاء کارهای هنری در شهر تهران به شدت احساس می شود و به همین دلیل سازمان زیباسازی قصد دارد مسابقات متعددی را برای ساخت آثار هنری برگزار کند.

شوشتری همچنین در مورد آثار هنری که در شهر تهران وجود دارد اضافه کرد: الان نزدیک به 500 اثر در تهران وجود دارد ولی این بسیار کم است. ما از ایده و ساخت آثار هنری استقبال می کنیم ولی امیدواریم این حرکت از سوی هنرمندان نیز شروع شود یعنی اگر آنها آثاری را در اختیار دارند که فکر می کنند برای نصب در شهر تهران مناسب است می توانند به شورای هنری سازمان ارائه کنند.

در ادامه کامبیز صبری مجسمه ساز در مورد این دوسالانه عنوان کرد: سئوال من این است که چرا فضاهای بصری اهمیت دارند؟ در طول تاریخ مشخصات ملتی که فرهنگ داشته است چیست؟ وقتی بتوانیم به این جواب ها برسیم می توانیم راه نزدیک تری برای بهتر زندگی کردن پیدا کنیم.

صبری افزود: دنیا هرگز نتوانسته است از تاثیر هنر یونان رها شود به این دلیل که یونانی ها به بخشی از فرهنگ و هنر پرداخته اند که ماندگار است پس برای جاودان شدن باید ببینیم روی چه چیزهایی تاکید کردیم. با پتانسیلی که در این نمایشگاه وجود دارد ما نیز می توانیم در عرصه جهانی حضور پیدا بکنیم و ماندگار شویم.

وی به رابطه مجسمه سازی و معماری پرداخت و گفت: برداشت خوب ما از مجسمه های شهری پیوندی است که میان معماری، شهرسازی و این رشته وجود دارد. متاسفانه معماری در ایران حاضر نیست در بوجود آوردن ساختار و فرم های جدید از مجسمه سازی استفاده کند.

صبری در توضیح این مطلب ابراز داشت: باید به این فکر کنیم که ساختمانها می توانند با مردم صحبت کنند اما ما مدام گلایه می کنیم که این فرم معماری بیگانه است یا اینکه میلیاردها تومان صرف نرده ای می شود که بعدا قرار است کنده شود پس بهتر نیست قبل از ساخت آن نرده به سراغ یک طراح صنعتی برویم. ما می توانیم با پیوند مجسمه سازی، معماری و طراحی صنعتی فضاهای بهتری در شهرستان بسازیم.

این مجسمه ساز در مورد اهمیت مجسمه سازی گفت: ما باید به مجسمه سازی شهری اهمیت دهیم به دلیل اینکه در زندگی انسان تاثیر می گذارد انسانها به خاطر شرایط زندگی امروز دچار اضطراب هستند و ما باید احساس امنیت را در آنها ایجاد کنیم که بخشی از آن امنیت بصری است و می تواند از طریق نصب مجسمه در فضاهای شهری ایجاد شود.

بهروز دارش مجسمه ساز و عضو هیئت انتخاب این دو سالانه در ادامه مراسم ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت حمیدالله رضایی مجسمه ساز به ویژگی آثاری که قرار است در سطح شهر نمایش داده شود اشاره کرد و گفت: وسیع ترین ارتباط ما با جهان از طریق احساسات ما صورت می گیرد. عقلانیت و بصریت دو عامل وجودی در انسان هستند.

وی سپس به رابطه این دو عنصر پرداخت: اینکه عقلانیت بر احساسات اثر می گذارد و احساسات بر عقلانیت، بحث مفصلی است اما در نهایت می توان به این نتیجه رسید که عقلانیت ساماندهی می کند ولی آنچه را تغییر می دهد احساسات ماست. انسانها از این طریق تغییر می کنند.

دارش افزود: امروزه دیدن و نشانه مهمترین وسیله ما برای ورود به جهان است. اگر به نشانه ها آشنایی نداشته باشیم نمی توانیم وارد ارتباطات جهانی شویم به همین دلیل زمانی که مردم وارد شهرها می شوند با نشانه های زیادی روبرو هستند که روی بصریت و عقلانیت آنها تاثیر می گذارد.

وی نتیجه گرفت با توجه به تمام این مباحث نشانه های شهری روی دید ما تاثیر می گذارد. شهرهای ما احساسات ما هستند و احساسات ما روی افکار ما تاثیر می گذارد به همین دلیل آثاری که در شهرها نصب می شوند مهم هستند و روی شخصیت ما تاثیر می گذارند.

همچنین مجتبی موسوی مدیر امور حجم سازمان زیباسازی و دبیر دومین دوسالانه مجسمه های شهری در ادامه گفت: امروزه شاهدیم جریان مجسمه سازی شهری به یک جریان اثرساز در کشور تبدیل شده و حساسیت همه هنرمندان را برانگیخته است.

موسوی افزود: مجسمه سازان بر آن شدند تا برای شهری که در آن زندگی می کنند فکر کنند و آثاری را بسازند به همین دلیل بعد از پایان مهلت ارسال اثار برای دوسالانه برای 300 نفر از هنرمندان 873 طرح خودرا به دبیرخانه ارسال کرده اند.

وی در مورد آثار ارسال شده گفت: در دومین دوسالانه بررسی آثار بسیار سخت تر بود. شورای انتخاب ساعت های متمادی با دقت و ریزبینی کارها را بررسی کردند و به دلیل آثار با کیفیتی که ارسال شده بود گزینش کارها بسیار طاقت فرسا بود تا اینکه در نهایت 175 اثر، 51 هنرمند انتخاب شد.