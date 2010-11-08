فعالیتهای مهدوی در کشور باید ساماندهی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالله رضایی روز دوشنبه در نشست خبری جشنواره آینده روشن در مورد علت سطح متوسط کارهای ارایه شده در حوزه هنر مهدوی گفت: متأسفانه انتظار در اکثر آثار مربوط به حضرت ولی‌عصر (عج) در میان بسیاری از هنرمندان فقط در بازنمایی مسجد جمکران نمود می‌یابد.



وی افزود: در حالی که تحول انتظار مهدوی دربردارنده انتظار فطری انسان نسبت به وقوف همه خوبی‌هاست و بروز و ظهور آن نه تنها در جامعه دینی، بلکه تضادهای انسان متفکر که در برخورد با شیوه‌ زندگی انسان معاصر می‌یابد نیز می‌تواند دست‌مایه نگاه تیزبین هنرمندان برای ارایه مفهوم انتظار باشد.



معاون فرهنگی، هنری موسسه آینده روشن بشریت خاطرنشان کرد: تقابل مفهوم توسعه با رشد در جامعه مهدوی و پردازش آن به واسطه تقابل این دو، پرداختن به دور و تکراری که در زندگی صنعتی در مقابل حرکت نشاط و عروج در یک زندگی ایده‌آل وجود دارد و توجه به آرمان‌شهر و انسان کامل بعنوان نجات‌بخش بشریت و زمینه‌های مثبت مهدویت در ایجاد پرسش‌های بنیادین انسان از خود و محیط اجتماعی از جمله این موارد است.



وی گفت: به دنبال تأسیس ستاد هماهنگی جشنواره‌های مهدوی کشور که سال گذشته با همبستگی جشنواره‌های مهدوی طلیعه ظهور، آینده روشن و آخرین منجی تشکیل شد و ادامه رایزنی‌ها با موافقت و حضور فعالانه شخصیت‌ها و مراکز مهدویت در کشور اساسنامه ستاد هماهنگی فعالیت‌های مهدوی تدوین شد.



عضو ستاد هماهنگی جشنواره‌های مهدوی کشور با اشاره به ضرورت سامان‌دهی فعالیت‌‌های مهدوی، تصریح کرد: جلوگیری از موازی‌کاری، حمایت از مراکز مختلف مهدویت، توسعه و ترویج فرهنگ و معارف اصیل مهدویت، جلوگیری از نفوذ عقاید انحرافی به نام مهدویت در کشور و هدایت منابع مناسب جهت توسعه فعالیت‌های مهدوی از جمله مهم ترین اهداف تشکیل این ستاد می‌باشد.



وی ابراز امیدواری کرد که در اسرع وقت زمینه‌ تصویب این اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجرایی شدن فعالیت آن را شاهد باشیم.



معاون فرهنگی، هنری مؤسسه آینده روشن بشریت با اشاره به شعار از ولادت تا ولایت این جشنواره گفت: پاسداشت روز ولایت و عهد و پیمان با امام زمان(عج) در 9 ربیع‌الاول که سرانجام مرحله دوم این جشنواره است از دلایل برگزاری دومین مرحله سومین جشنواره آینده روشن می‌باشد، چه اینکه پژوهشکده مهدویت قبلاً نیز به مناسبت 9 ربیع‌الاول چندین اثر رسانه‌ای را برای پخش در سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و تولید کرده بود و اهتمام ویژه‌ای به بزر‌گداشت و نهادینه ساختن این روز دارد.



دبیر جشنواره آینده روشن، هدف کاربردی از برگزاری این جشنواره‌ را تعمیق باورداشت مهدویت و روح انتظار در میان هنرمندان جهت تولید آثار هنری مکتوب و غیر آن، شناسایی هنرمندان فعال در عرصه فرهنگ و هنر مهدویت و حمایت از آنان دانست.



رضایی با اشاره به نامگذاری سال 1389 به نام همت مضاعف و کار مضاعف درخصوص محورهای محتوایی این جشنواره گفت: همت مضاعف، کار مضاعف زمینه‌ساز ظهور، ولایت‌محوری نوید جامعه مهدویت و بصیرت راه‌ برون‌رفت از فتنه‌های آخرالزمان، محورهای محتوایی سومین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری آینده روشن را تشکیل می دهند.



دبیر سومین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری آینده روشن عنوان کرد: تمامی نویسندگان، مترجمان، محققان و هنرمندان می‌توانند برای شرکت در جشنواره دو نسخه از آثار خود را که از سال 1386 تاکنون منتشر شده است را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند، همچنین دبیرخانه هیچ گونه تعهدی نسبت به بازگشت آثار ندارد.



رضایی درباره شرایط بخش کتاب، طرح پژوهشی و پایان نامه این جشنواره تصریح کرد: کتاب، پژوهش ها و پایان نامه ها باید در حوزه معارف مهدویت باشد.



وی درخصوص ویژگی های مورد نظر آثار بخش شعر و داستان کودک، اظهارداشت: پرداختن به موضوعات بدیع و تازه در مورد آموزه مهدویت، دوری از سطحی نگری و نگاه عوامانه و توجه به مفاهیم عمیق آموزه مهدویت و توجه به فرهنگ ایرانی و شیعی از جمله مواردی است که هنرمندان باید در آثار ارسالی خود به آن توجه کنند.



رضایی درخصوص ویژگی های مورد نظر در بخش فیلمنامه، نمایشنامه، ایده و طرح مهدوی نیز گفت: هر فرد می تواند با تعداد نامحدودی اثر در جشنواره شرکت داشته باشد، ایده های مهدوی در صورت احراز شرایط به ردیف های الف تا ج رتبه بندی شده، در صورت تمایل صاحبان، ایده در رتبه های الف، ب و ج خریداری می شود.



دبیر سومین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری آینده روشن، با اشاره به شرکت هنرمندان در بخش نغمه های مهدوی (تواشیح، همخوانی، سرود، تک خوانی و ...) در این جشنواره، یادآور شد: کلیه آثار ارسالی باید بدون موسیقی باشند، آثار در دو نسخه لوح فشرده (سی. دی) به همراه پوشه (فایل) متنی آن ارسال شود، همچنین خوانندگانی که آثار اصیل گذشتگان را بازخوانی می کنند نیز می توانند در جشنواره شرکت کنند.



رضایی درخصوص جوایز این جشنواره نیز گفت: نفرات اول در کلیه بخش ها، تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و کمک هزینه سفر زیارتی حج عمره، دریافت می کنند و به نفرات دوم و سوم به ترتیب علاوه بر لوح تقدیر کمک هزینه تشرف به عتبات عالیات عراق و سفر به مشهد مقدس اهدا می شود.



وی اظهارداشت: هنرمندان علاقه مند برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را در حوزه موضوعات و محورهای ذکر شده تا تاریخ 10 بهمن ماه سال جاری به نشانی؛ قم، خیابان شهدا، کوچه 23 ، پلاک 5 ، دبیرخانه دائمی جشنواره آینده روشن ارسال کنند.



رضایی تصریح کرد: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمای (سایت) جشنواره به نشانی www.bfif.ir مراجعه و یا در قم با شماره تلفن 7840404-0251 تماس و یا پیام های خود را به ایمیل soha_618@yahoo.com ارسال کنند.