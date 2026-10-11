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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

آخرین وضعیت بازسازی خانه‌های جنگ‌زده؛ تعمیر ۱۰۲ هزار واحد تمام شد

آخرین وضعیت بازسازی خانه‌های جنگ‌زده؛ تعمیر ۱۰۲ هزار واحد تمام شد

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن، از اتمام تعمیرات بیش از ۱۰۲ هزار واحد تا پایان آبان امسال و اتمام ساخت هزار و ۳۰۰ واحد تخریبی در جریان جنگ تحمیلی سوم تا پایان ۱۴۰۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جودی، معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از شناسایی ۱۰۲ هزار واحد نیازمند تعمیر و یک‌هزار و ۳۰۰ واحد تخریبی در ۲۴ استان و ۴۰۷ شهر کشور خبر داد و گفت: تاکنون تعمیرات ۹۰ هزار واحد به پایان رسیده و عملیات احداث ۶۲۰ واحد تخریبی نیز آغاز شده است.

وی با تشریح آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پس از پایان جنگ، عملیات بازسازی را با شناسایی واحدهای نیازمند تعمیر و احداث در ۲۴ استان و ۴۰۷ شهر کشور آغاز کرد.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ۱۰۲ هزار واحد مسکونی با درجات مختلف آسیب، از تعمیرات جزئی تا کلی، نیازمند بازسازی و تعمیر بودند. همچنین یک‌هزار و ۳۰۰ واحد تخریب‌شده که به احداث مجدد نیاز داشتند، شناسایی شدند.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی با اشاره به پیشرفت عملیات تعمیر واحدهای آسیب‌دیده ادامه داد: تاکنون تعمیرات ۹۰ هزار واحد به پایان رسیده است. همچنین از مجموع یک‌هزار و ۳۰۰ واحد نیازمند احداث مجدد، عملیات ساخت ۶۲۰ واحد آغاز شده و این واحدها وارد فرایند اجرایی شده‌اند.

جودی درباره زمان‌بندی تکمیل واحدهای آسیب‌دیده نیز تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تعمیرات واحدهای مسکونی آسیب‌دیده تا پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به اتمام می‌رسد و تکمیل واحدهای نیازمند احداث مجدد نیز تا پایان سال ۱۴۰۶ در دستور کار قرار دارد.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن در پایان با اشاره به وضعیت واحدهای غیرقابل استفاده خاطرنشان کرد: بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ‌های اخیر، به دلیل تخریب یا نیاز به تعمیراتی که بیش از ۶ ماه زمان می‌برد، غیرقابل استفاده بودند، وام ودیعه مسکن پرداخت شد.

کد مطلب 6974525
زهره آقاجانی

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