تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون آزمون مجاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه مقرر کردند جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است.

همچنین ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.

بر اساس تبصره دیگری در این ماده تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت راهبردی رئیس جمهور و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز شد.

بر اساس این مصوبه در دستگاه هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیئت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونت های دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

نمایندگان مجلس در ماده دیگری از برنامه مصوب کردند حق الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا و خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش بینی شده در تفاهم نامه مربوط در واحدهایی که بر اساس قیمت تمام شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم نامه به مدیران مربوط واگذار می شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و کارایی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیت های مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت خواهد شد.

اجرای این حکم در دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت راهبردی مجاز است.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن خواهد بود.

کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ( 1/1/88) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می شود.

در دستگاه هایی که در آنها طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شده است کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می کنند.

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و جانبازان 70 درصد و بالاتر) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به گونه ای صورت بگیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته وامتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمون های استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد.

بر اساس تبصره این ماده مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیئت وزیران تعیین می شود.