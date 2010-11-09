وزیر خارجه سریلانکا همکاری نفتی با ایران را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی و پیرس وزیران خارجه ایران و سریلانکا روز سه شنبه در حاشیه نهمین نشست مجمع گفتگوی همکاری آسیایی در تهران راه های گسترش همکاری های تهران – کلمبو و تقویت مجمع گفت وگوی همکاری آسیایی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



متکی با اشاره به روابط دو کشور و همکاری های ایران و سریلانکا (ریاست قبلی مجمع گفت و گوی همکاری آسیایی) ، این مناسبات را نشانه زمینه های مشترک همکاری های تهران – کلمبو در جهت منافع دو کشور و دو ملت دانست.



وزیر امور خارجه ایران با اشاره به زمینه های همکاری اقتصادی دو کشور از جمله در حوزه انرژی و ساخت پالایشگاه، ترغیب شرکت ها و بخش های خصوصی را به منظور شناسایی ظرفیت های متقابل و مشارکت بیشتر آنها در همکاری های مشترک مورد تأکید قرار داد .



وی بر ضرورت تدوین نقشه راه همکاری های فیمابین تاکید کرد.



وزیر امور خارجه سریلانکا نیز در این دیدار با اشاره به موفقیت نشست ACD در تهران، روابط تهران – کلمبو را در تمامی زمینه ها در حال رشد خواند.

وی همچنین خواستار گسترش و تقویت همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف از جمله صنعت نفت و تجارت شد.