حریق جان یک دانش آموز زاهدانی را در مدرسه شبانه روزی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آتش سوزی در مدرسه ای در روستای چاه رحمان از توابع شهرستان زاهدان موجب شد یک دانش آموز به دلیل شدت دود گرفتگی خوابگاه و استنشاق دود در نیمه شب جان خود را از دست بدهد.

رئیس اداره آموزش عشایری اداره کل آموزش پرورش سیستان و بلوچستان با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: این آتش سوزی در ساعت 2 و سی دقیقه بامداد روز گذشته به علت اتصال برق در مدرسه راهنمایی شبانه روزی چاه رحمان بخش نصرت آباد زاهدان رخ داده است.

آزاد رئیسی بیان داشت: با وجود تلاش مسئولان و دبیران این مدرسه متاسفانه یکی از دانش آموزان به علت استنشاق دود ناشی از حریق دچار خفگی شده است.

وی افزود: براساس بررسیهای انجام شده هیچ نقطه از بدن این دانش آموز دچار سوختگی نشده است.

رئیسی گفت: این آتش سوزی توسط دبیران و آتش نشانی اطفا شده و به غیر از این دانش آموز هیچگونه تلفات جانی نداشته است.

رئیس اداره آموزش عشایری اداره کل آموزش پرورش افزود: در این آتش سوزی خسارات زیادی به مدرسه شبانه روزی وارد شده است.

