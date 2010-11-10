به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی جانقربان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل فنی و حرفه‌ای قم در راستای سیاست‌های سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور و به منظور احراز شرایط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازی، طرحی تحت عنوان طرح آموزشی فنی و حرفه‌ای سربازان در دوره مقدس سربازی را اجرا می‌نماید که 4 تفاهم نامه در این راستا و به منظور فراهم شدن زمینه آموزش پرسنل وظیفه مراکز نظامی استان منعقد شده است.



وی افزود: در پی انعقاد این تقاهم‌نامه‌های همکاری آموزشی، پرسنل وظیفه آموزش‌های مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را فرا خواهند گرفت تا پس از پایان دوره مقدس سربازی، از آمادگی لازم برای ورود به بازار کار و اشتغال برخوردار شوند و براین اساس آموزش حدود 22 هزار نفر ساعت از پرسنل وظیفه نیروهای مسلح در استان قم از برنامه‌های آموزشی سال جاری این اداره کل می‌باشد.



معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای قم با اشاره به اینکه امروزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش بسیار مهمی در تربیت نیروی کار و فراهم نمودن زمینه اشتغال جوانان دارد، افزود: هم اکنون 114حرفه در قالب 270 دوره آموزشی در 38 کارگاه مراکز دولتی به متقاضیان آموزش رشته‌های مهارتی در استان ارائه می‌گردد.



وی در پایان با بیان اینکه در این مراکز امکانات و تجهیزات بسیار مناسبی برای ارائه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به جوانان وجود دارد، تصریح کرد: کلیه این آموزش‌ها به صورت رایگان در 6 مرکز آموزش دولتی استان به کارآموزان و جوانان علاقه‌مند ارائه می‌گردد.

