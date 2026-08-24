سقوط ذخایر نفت آمریکا به کف ۵۰ ساله؛ پوشش ذخایر به ۴۰ روز رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نهاد تحقیقاتی بنک آو امریکا (Bank of America Global Research)، همزمان با تداوم نوسانات در بازار جهانی انرژی و تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک، داده‌های جدید حاکی از افول شدید ضریب امنیت انرژی در ایالات متحده آمریکا است.

بر اساس این گزارش، حجم کل ذخایر نفت خام آمریکا شامل ذخایر راهبردی نفت (SPR) با افتی کم‌سابقه به پایین‌ترین سطح خود در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته رسیده است.

سقوط تاریخی پوشش ذخایر استراتژیک به ۴۰ روز

بر اساس داده‌های منتشرشده، میزان پوشش‌دهی ذخایر نفتی ایالات متحده با افتی تند به مرز بحرانی ۴۰ روز نزدیک شده است؛ این در حالی است که میانگین تاریخی ذخایر استراتژیک این کشور همواره در محدوده ۶۵ روز قرار داشته است.

تحلیلگران معتقدند شیب تند تخلیه ذخایر استراتژیک آمریکا در سال‌های اخیر ناشی از تلاش واشنگتن برای مهار مقطعی قیمت‌ها و جبران پیامدهای سیاست‌های نادرست در حوزه انرژی بوده که اکنون به نقطه بحرانی رسیده است.

کاهش توان واشنگتن برای مقابله با شوک‌های انرژی

کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بین‌المللی انرژی بر این باورند که ته‌کشیدن ذخایر راهبردی، زنگ خطری جدی برای اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود؛ چراکه دولت این کشور ابزار اصلی خود برای مداخله در بازار و مهار نوسانات قیمتی را از دست داده است.

بر این اساس، در صورت بروز هرگونه شوک غیرمترقبه در عرضه جهانی نفت یا تشدید تنش‌ها در مناطق استراتژیک تولید انرژی، توانایی ایالات متحده برای مدیریت پیامدهای آن به حداقل ممکن خواهد رسید و این موضوع شکنندگی ساختار انرژی غرب را افزایش می‌دهد.