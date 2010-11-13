به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو صبح امروز با برگزاری مبارازت اوزان سنگین آغاز شد. در وزن ن 100- کیلوگرم که 17 جودوکار حضور دارند جواد محجوب دور نخست در دیداری آسان به مصاف "کنجی یاهاتا" از فیلیپین رفت و خیلی زود وی را با ضربه فنی شکست داد.

محجوب دور دوم به مصاف "آنای تاکاماسا" نفر اول رنکینگ جهانی و دارند مدال طلا جهان رفت و با قبول شکست به گروه بازنده ها رفت. در وزن 100+ کیلوگرم هم رودکی رقابتهای خود را با پیروزی آغاز کرد.

در این وزن 14 جودوکار حضور دارند که محمدرضا رودکی با رنکینگ 101 جهان در اولین دیدار به مصاف "سوگارجارگال بولدپورف" از مغولستان رفت و با برتری مقابل وی به دور بعد رفت. وی دور دوم و در مرحله یک چهارم به مصاف "کیم سو وان" با رنکینگ 15 جهان رفت و با شکست خورد. رودکی هم به گروه بازنده ها رفت. هر دو جودوکار کشورمان امروز برای کسب مدال برنز در گروه بازنده ها تلاش خواهند کرد.