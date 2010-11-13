مؤدبیان درباره جدیدترین حضور خود در تئاتر در مقام کارگردان و بازیگر به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "قرارداد" نوشته اسلاومیر مروژک را که ترجمه خودم است برای اجرا در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه داده‌ام. قصد دارم این نمایش را در قالب اجرای عمومی در مجموعه تئاتر شهر هم به صحنه ببرم.



این بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر درباره زمان و مکان اجرا و بازیگران این نمایش یادآور شد: طبق صحبت‌هایی که شده در ماه‌های باقیمانده سال جاری یا اردیبهشت‌ماه سال 90 نمایش "قرارداد" را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌برم. همچنین طبق صحبت‌هایی که پیش از این شده قرار است در این نمایش پارسا پیروزفر و بنده به ایفای نقش بپردازیم.



رحیمه صباحی طراح صحنه و لباس و ارشام مؤدبیان مدیر اجرا و آهنگساز نمایش "قرارداد" هستند. داریوش مؤدبیان بازیگر، کارگردان و مدرس با سابقه تئاتر پس از 20 سال دوری از صحنه تئاتر سال 87 در نمایش "درخت‌‌ها" به کارگردانی مهرداد کوروش‌نیا و سال 88 در نمایش "باران" به کارگردانی امیر دژاکام به ایفای نقش پرداخت.