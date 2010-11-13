"خانه قمر خانم" کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مستند بلند" خانه قمرخانم" به کارگردانی آیدا پناهنده به تازگی در تهران آغاز شده است. این فیلم روایت زندگی قمر خانم زن پا به سن گذاشته سرزنده و پرتلاشی است، که خود را برای تغییراتی که در زندگی اش پیش آمده، آماده می کند.

تصویربردار این فیلم مستند که شش ماه به طول می‌انجامد، عماد خدابخش است و ارسلان امیری تدوین آن را بر عهده دارد. این مستند بلند را ایواره فیلم تهیه می کند.

پناهنده پیش ازاین فیلم مستند "ایراندخت" را ساخته که منتخب سیزدهمین جشن خانه سینما بوده است. این مستند در بخش مسابقه ملی جشنواره سینما حقیقت نیزحضور داشت.

کارگردان "خانه قمر خانم" که فیلم‌های کوتاه " آن دستها"، "روشنایی‌های شهر" و" تاج خروس" را در کارنامه دارد سال گذشته تله فیلم "قصه داوود و قمری" را به تهیه کنندگی کیانوش عیاری برای سیما فیلم به پایان رسانده که در حال گذراندن مراحل اداری تسویه حساب است.