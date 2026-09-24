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۲ مهر ۱۴۰۵، ۶:۵۳

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

کاروان ایران به جایگاه پنجم جدول توزیع مدال‌ها رسید

کاروان ایران به جایگاه پنجم جدول توزیع مدال‌ها رسید

کاروان ورزش ایران به واسطه ۷ مدالی که در روز پنجم بازی های آسیایی و در رشته‌های ووشو و روئینگ به دست آورد، به جایگاه پنجم جدول توزیع مدال‌ها رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی از امروز (پنجشنبه ۲ مهر) وارد روز پنجم شد.

در این روز از مسابقات و تا به این لحظه، ووشو توسط هر چهار فینالیست خود صاحب ۴ مدال شد. در این رشته سهیل موسوی صاحب مدال طلا شد و سوگند سینکایی، شجاع پناهی و عرفان محرمی هم به مدال نقره دست یافتند.

در روئینگ هم فاطمه مجلل و تیم دو نفره سبک وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی طلایی شدند و تیم ۴ نفره زنان با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب هم به مدال نقره دست یافت.

با احتساب این ۷ مدال، مجموع مدال های ایران به ۱۵ مدال شامل ۶ طلا، ۷ نقره و ۲ برنز رسیده است.

بر این اساس، کاروان ورزش ایران که در پایان روز چهارم بازی های آسیایی با ۸ مدال در رده هفتم قرار داشت با ۶ مدال کسب شده در روز پنجم به جایگاه پنجم ارتقا یافته است.

کاروان ایران به جایگاه پنجم جدول توزیع مدال‌ها رسید

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن

کد مطلب 6957081
زینب حاجی حسینی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      از نظر تعداد مدال طلا می‌شود در روزهای آینده کره جنوبی با ۸ مدال طلا را گرفت و به رده سوم جدول رفت.

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