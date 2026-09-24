به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی از امروز (پنجشنبه ۲ مهر) وارد روز پنجم شد.

در این روز از مسابقات و تا به این لحظه، ووشو توسط هر چهار فینالیست خود صاحب ۴ مدال شد. در این رشته سهیل موسوی صاحب مدال طلا شد و سوگند سینکایی، شجاع پناهی و عرفان محرمی هم به مدال نقره دست یافتند.

در روئینگ هم فاطمه مجلل و تیم دو نفره سبک وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی طلایی شدند و تیم ۴ نفره زنان با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب هم به مدال نقره دست یافت.

با احتساب این ۷ مدال، مجموع مدال های ایران به ۱۵ مدال شامل ۶ طلا، ۷ نقره و ۲ برنز رسیده است.

بر این اساس، کاروان ورزش ایران که در پایان روز چهارم بازی های آسیایی با ۸ مدال در رده هفتم قرار داشت با ۶ مدال کسب شده در روز پنجم به جایگاه پنجم ارتقا یافته است.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن