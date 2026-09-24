قایقرانان کایاک دو نفره زنان پنجم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت‌های قایقرانی قهرمانی آسیا به میزبانی دریاچه میوشی در ناگویای ژاپن، فینال ماده کایاک دو نفره برگزار شد.

تیم دو نفره ایران متشکل از الناز شفیعیان و نادیا کارگرپور با ثبت زمان یک دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۶۳۶ صدم ثانیه و با اختلاف ۹ ثانیه و ۶۲۶ صدم ثانیه نسبت به قایق اول، از خط پایان عبور کرد و در جایگاه پنجم قاره کهن قرار گرفت.

در این رقابت، قایق دو نفره چین با ثبت زمان یک دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه عنوان قهرمانی و نشان طلا را از آن خود کرد. نمایندگان قزاقستان با زمان یک دقیقه و ۴۸ ثانیه و ۱۴۰ صدم ثانیه نایب‌قهرمان شدند و قایقرانان ازبکستان نیز با زمان یک دقیقه و ۴۹ ثانیه و ۵۸۵ صدم ثانیه مدال برنز را به گردن آویختند. همچنین تیم‌های کره جنوبی، اندونزی، سنگاپور و تایلند به‌ترتیب جایگاه‌های چهارم و ششم تا هشتم را کسب کردند.