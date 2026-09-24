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۲ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۳

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات نخست‌وزیر کانادا

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات نخست‌وزیر کانادا

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: نخست وزیر کانادا به جای محکوم‌کردن تجاوز و جنگ‌افروزی آمریکا درصدد توجیه آن برآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در واکنش به اظهارات مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا در توجیه تجاوز نظامی و اظهارات جنگ‌طلبانه رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران، در صفحه شخصی خود نوشت:

«نخست وزیر کانادا به جای محکوم‌کردن تجاوز و جنگ‌افروزی آمریکا در صدد توجیه آن برآمده و تهدید به از بین بردن یک کشور را به‌عنوان «زبان دوران جنگ» معرفی کرده است.

مارک کارنی باید بداند زمان بی‌رحم‌تر از آن است که اجازه دهد توهم و نفاق برای همیشه ادامه یابد. روزی به آنان که زیر سایه قلدری آمریکا ایستادند و گمان کردند با تکرار زبان زورمندان می‌توانند خود را از گزند زور در امان نگه دارند، نشان خواهد داد که چشم بستن بر حقیقت و فروختن عزت‌نفس و کرامت، آدمی را نجات نمی‌دهد؛ فقط او را بی‌سلاح‌تر تحویل زورگو می‌دهد.

شاید آن روز به ایران امروز نگاه کنند و بفهمند کشوری که روزی برای کوبیدنش با زورگویان هم‌صدا شده بودند، همان کشوری بود که با ایستادن در برابر زور، مشعلی را روشن نگه داشت؛ مشعلی که اگر خاموش شود، دیگر چیزی جز قدرت عریان میان انسان‌ها باقی نمی‌ماند و راهِ متمدنانه و انسانی بشر برای حل اختلاف، زیر پای منطق بی‌رحم زور دفن خواهد شد.»

کد مطلب 6957080

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
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      به کانادا باید گفت برخرمگس معرکه لعنت ،آخه سرپیازی ته پیازی تودیگه چه مرگته مگه همین آمریکا نیست که کشور شمارو ایالت ۵۱ آمریکا می داند ما را چه به کشورشما برو کشکتو بساب .
      • IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
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        نخست وزیر ابله کانادا سعی می کند دل کودک کش و کودک خوار کاخ سفید را به دست آورد ولی بزودی با چک و لگد سگ زرد یا همان خوک نارنجی یا به عبارت دیگر قمارباز از خواب غفلت بیدار خواهد شد! سرنوشت تلخی در انتظار خواهد بود.

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