رئیس جمهوری اندونزی وارد ژاپن شد / باران خاکستر در شمال فیلیپین

مالزی

اختصاص 1.7 میلیون دلار بودجه برای ارتقای کیفیت سرویس دهی در بیمارستان کوالالامپور

چهار فروند هواپیمای نظامی-باری "ای400ام" به ناوگان هوایی ارتش ملحق می شود

سندیکایی که با نام "علمای روحانی" از مساجد اعانه جمع آوری می کرده غیر قانونی و متقلّب شناخته شد

فرودگاه استان های سیل زده در شمال مالزی مجددا بازگشایی شد

اندونزی

کارگذاری 3 میکروفون اینفراسونیک در اطراف دهانه آتشفشان برای بالا بردن آمادگی در برابر فوران های احتمالی

دو دهکده در استان "تبو" 1.5 متر زیر آب رفتند

دولت هنوز تصمیمی برای قبول یا رد پیشنهاد آمریکا در اهدای 24 جنگده اف 16 کار کرده نگرفته است

رئیس جمهور اندونزی وارد ژاپن شد

دولت در حال برسی امکان همکاری دفاعی در زمینه تربیت نیروی ویژه با چین است

سفر رئیس مرکز آموزشهای اسلامی اندونزی به استرالیا برای تبادل تجربیات آموزشی میان دو کشور

از ابتدای شروع فعالیت کوه آتشفشان تا کنون 240 نفر کشته شده اند

تایلند

برنامه پنج ساله دولت های چین و تایلند برای توسعه تجارت میان دو کشور

تایلندی ها به طور متوسط روزی 94 دقیقه مطالعه می کنند

همکاری چین و تایلند در زمینه راه اندازی قطار های پر سرعت در تایلند

افزایش کشته شدگان سیل در تایلند به 215 نفر

فیلیپین

باران خاکستر در 2 روستا در شمال فیلیپین

اختصاص 35 درصد از بودجه کل کشور در سال 2011 به سرویس دهی به مردم فقیر

فرمانده ارشد ارتش: تروریست ها از اینترنت برای ساختن بمب بهره می گیرند

یک گروه دفاع از حقوق کودکان مدعی شد در استان "کوزان" کودکان مجبور به فروش اجزای داخلی بدن خود می شوند

سنگاپور

3 سال زندان و 12 ضربه شلاق مجازات سارقی که سیلی به یک زن حامله زده بود

ممنوع شدن فروش آزاد 3 دارو از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سنگاپور