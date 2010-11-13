نظریه استاد دانشگاه شیراز به عنوان نوآوری علمی پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعید زاهد ارایه دهنده طرح، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: طرح پذیرفته شده در زمینه "جنبشهای اجتماعی" است که امیدواریم با قبول این طرح حرکت روبه رشد علمی دانشگاه شیراز سرعت بیشتری پیدا کند.

وی ادامه داد: برای اولین بار از دانشگاه شیراز طرحی را به عنوان نوآوری علمی از طرف هیئت کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره پذیرفته شده است.

این استاد دانشگاه شیراز تصریح کرد: در تمام نظریات جامعه شناسانه سه بحث کلی مطرح می شود که شامل نظریات فردگرایانه، جمع گرایانه و ارتباط است که در تمام تغییرات اجتماعی یکی از این مباحث وجود دارد.

زاهد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر با اشاه به تاثیرات مثبت نقد و مناظره نیز گفت: با این راهکار و حرکت می توان بسیاری از اشکالات را بررسی کرد.

وی تصریح کرد: امروز دانشجویان برای ورود به بحث نقد و مناظره تمایل بیشتری را از خود نشان می دهند.