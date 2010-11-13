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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

نظریه استاد دانشگاه شیراز به عنوان نوآوری علمی پذیرفته شد

نظریه استاد دانشگاه شیراز به عنوان نوآوری علمی پذیرفته شد

شیراز - خبرگزاری مهر: هیئت کرسی نظریه پردازی و نقد و مناظره طرحی را از یک استاد دانشگاه شیراز به عنوان یک نوآوری علمی پذیرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعید زاهد ارایه دهنده طرح، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: طرح پذیرفته شده در زمینه "جنبشهای اجتماعی" است که امیدواریم با قبول این طرح حرکت روبه رشد علمی دانشگاه شیراز سرعت بیشتری پیدا کند.

وی ادامه داد: برای اولین بار از دانشگاه شیراز طرحی را به عنوان نوآوری علمی از طرف هیئت کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره پذیرفته شده است.

این استاد دانشگاه شیراز تصریح کرد: در تمام نظریات جامعه شناسانه سه بحث کلی مطرح می شود که شامل نظریات فردگرایانه، جمع گرایانه و ارتباط است که در تمام تغییرات اجتماعی یکی از این مباحث وجود دارد.

زاهد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر با اشاه به تاثیرات مثبت نقد و مناظره نیز گفت: با این راهکار و حرکت می توان بسیاری از اشکالات را بررسی کرد.

وی تصریح کرد: امروز دانشجویان برای ورود به بحث نقد و مناظره تمایل بیشتری را از خود نشان می دهند.

کد مطلب 1190865

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