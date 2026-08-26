ترافیک سنگین در محورهای شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین جریان دارد.

محبی ادامه داد: در محور هراز نیز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

جانشین پلیس راه فراجا گفت: در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، تردد روان گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، تردد روان است.

محبی در پایان خاطرنشان کرد: محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و رانندگان در مسیرهای پرتردد ضمن مدیریت زمان سفر، با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب تردد کنند.