جشنواره خوشنویسی"رسول آسمانی" در تکاب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، در این جشنواره که در مجتمع فرهنگی هنری تکاب در حال برگزاری است، 60 اثر برگزیده از آثار استادان خوشنویس کشور و استان در سبک های نستعلیق، شکسته نستعلیق و ثلث به نمایش گذاشته شده است.

آیات، روایات و اشعاری درباره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله زینت بخش این جشنواره است .

در مراسم اختتامیه این جشنواره که در روز عید قربان برگزار می شود از صاحبان سه اثر برگزیده از میان خوشنویسان آذربایجان غربی تقدیر خواهد شد.

بختیاری استاد خوشنویس کشور در مراسم گشایش این جشنواره خوشنویسی را گوهر گرانبهای آذربایجان غربی بویژه تکاب معرفی کرد و گفت: استادان خوشنویسی برجسته ای از آذربایجان غربی به جامعه هنری معرفی شده اند که ضروری است با حمایت متولیان امر، این منطقه به جایگاه واقعی خود در عرصه هنر خوشنویسی کشور دست یابد.

اباصلت صادقی استاد خوشنویس اهل تکاب هم در این مراسم بر تقویت و شناخت جایگاه واقعی هنرمندان و حمایت از آنان تاکید کرد.

نمایشگاه خوشنویسی این جشنواره در سالن مجتمع فرهنگی تکاب به مدت یک هفته در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید علاقمندان دایر است.