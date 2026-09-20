به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر ضمن تبریک میلاد امام حسن عسکری(ع) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: دفاع مقدس، برهه حساسی از تاریخ این سرزمین است که قدرت ایران را به رخ برای دنیا کشید.

وی در ادامه افزود: بعد از دفاع مقدس هشت ساله در دفاع ۱۲ روزه جنگ رمضان و جنگ هرمز این موضوع تثبیت شد و همه دنیا پذیرفتند که قدرت نظامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی مطرح است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر نقش مردم در پیروزی‌های دفاعی، گفت: هیچ‌کس و هیچ گروهی نمی‌تواند این افتخارات را مختص خود کند، همه کشور در این افتخارات سهیم هستند و به‌ویژه ملت عزیز و مردم همیشه در صحنه ایران نقش بی‌بدیل خود را ایفا کرده‌اند، حضور مردم در این نبردها چه در دفاع هشت ساله و چه در روزهای اخیر نشان‌دهنده عزم ملی است، پس باید در مسیر همدلی و اتحاد حرکت کنیم و با هر حرکتی که باعث اختلال در این همدلی شود، برخورد کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: برنامه‌های خوبی برای این هفته تدارک دیده شده است که شاخص ترین آنها تجلیل از رزمندگان به عنوان یادگاران دفاع مقدس است.

فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به برگزاری مطلوب پروژه مهر و ایجاد بستر مناسب در جهت بازگشایی مدارس افزود: در جنگ اخیر نزدیک به ۱۱۰ مدرسه در شهرستان به صورت جزئی و کلی آسیب دیدند که بسیاری از آن‌ها با مشارکت مردم اولیا و حتی دانش‌آموزان بازسازی و آماده بازگشایی هستند.

وی با تأکید بر آمادگی و مشارکت همه دستگاه های اجرایی برای بازگشایی مدارس، بیان کرد: در مسیر بازگشایی مدارس، تقویت حمل و نقل شهری، افزایش ظرفیت اتوبوس‌ها، مدیریت ترافیکی با حضور پررنگ راهور، خط‌کشی معابر اطراف مدارس و نظارت بر نرخ سرویس مدارس از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود و کوتاهی در این مسیر پذیرفته نیست.

پیش‌بینی بارندگی شدید و لزوم آمادگی دستگاه‌ها

فرماندار بوشهر در پایان با اشاره به پیش‌بینی بارندگی شدید و لزوم آمادگی دستگاه‌ها، اظهار کرد: سال پربارانی برای استان بوشهر پیش‌بینی شده و احتمال وقوع پدیده النینو در مهرماه تا آذرماه وجود دارد، همه دستگاه‌های اجرایی بخصوص دستگاهای خدمات رسان و امدادی، پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند.

وی گفت: لایروبی و پاکسازی شبکه‌های دفع آبهای سطحی آماده‌سازی تجهیزات و ادوات مختلف، لایروبی مسیل ها و دهانه پل ها اطلاع‌رسانی به‌موقع به مجموعه تحت مدیریت و خانواده‌ها و آمادگی شبانه‌روزی ستاد بحران از جمله مواردی است که باید جدی گرفته شود.

گفتنی است در این نشست، ضمن تقدیر از مشارکت بالای دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های هفته دفاع مقدس مقرر شد برنامه‌های عملیاتی هر دستگاه برای بازگشایی مدارس مدیریت ترافیک و آمادگی در برابر بحران‌های احتمالی در اسرع وقت ارائه و اجرا شود.