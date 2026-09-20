به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حامدیخواه عصر یکشنبه در سیصد و سی و چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ساوه، با اشاره به روند احداث و تکمیل هنرستان دخترانه لاجوردی اظهار کرد: این پروژه با مشارکت و همت یک شرکت در منطقه امیرکبیر شهرستان ساوه در حال اجراست و بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا اواخر مهرماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: بخش عمده عملیات اجرایی این پروژه به پایان رسیده و در حال حاضر مراحل باقیمانده برای تکمیل و آمادهسازی هنرستان در حال انجام است.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان ساوه با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی در مناطق مختلف این شهرستان گفت: راهاندازی هنرستان دخترانه یکی از نیازهای مهم آموزشی منطقه امیرکبیر به شمار میرود و بهرهبرداری از این مجموعه میتواند زمینه دسترسی بیشتر دانشآموزان دختر منطقه به فضا و امکانات آموزشی مناسب را فراهم کند.
حامدیخواه همچنین با اشاره به وضعیت نیروی انسانی و جمعیت دانشآموزی شهرستان ساوه در سال تحصیلی جدید بیان کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، نزدیک به ۵۸ هزار دانشآموز در حدود ۳۲۰ مدرسه این شهرستان مشغول به تحصیل خواهند شد.
وی ادامه داد: حدود سه هزار و ۲۰۰ فرهنگی شاغل در مجموعه آموزش و پرورش شهرستان ساوه نیز در سال تحصیلی جدید مسئولیت تعلیم و تربیت دانشآموزان را بر عهده خواهند داشت.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای آموزشی بیان کرد: افزایش سرانه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت مدارس، توسعه هنرستانها و ایجاد محیطهای آموزشی استاندارد و مناسب برای دانشآموزان از اولویتهای آموزش و پرورش این شهرستان است.
حامدیخواه تصریح کرد: توسعه فضاهای آموزشی و مهارتی، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جمعیت دانشآموزی، نقش مهمی در فراهم کردن فرصتهای مناسب برای آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی دانشآموزان خواهد داشت.
آمادگی دستگاههای اجرایی ساوه برای آغاز سال تحصیلی جدید
معاون سیاسی فرماندار ساوه نیز با اشاره به آمادگی دستگاههای مختلف برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: امیدواریم سال تحصیلی جدید بدون مشکل آغاز شود و دانشآموزان بتوانند هرچه سریعتر به شرایط عادی بازگردند.
محمد حسین قاسمیان با اشاره به آمادگی نیروهای انتظامی و راهور برای مدیریت ترافیک و تأمین پوششهای لازم در زمان بازگشایی مدارس، گفت: موضوع سرویس مدارس همواره یکی از دغدغههای مهم در آستانه آغاز سال تحصیلی است و لازم است دستگاههای مسئول و خانوادهها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
قاسمیان همچنین بر اهمیت موضوع ثبتنام دانشآموزان تأکید کرد و گفت: تلاشهای خوبی در زمینه ثبتنام دانشآموزان انجام شده است و امیدواریم با همکاری خانوادهها و مدارس، مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.
وی درباره فعالیت مدارس روستایی نیز بیان کرد: موضوع مدارس روستایی در جلسات گذشته پیگیری و مصوباتی در این خصوص انجام شده است و با پیگیری فرماندار، اقدامات اجرایی لازم در این زمینه دنبال خواهد شد.
معاون سیاسی فرمانداری ساوه با اشاره به موضوع آسیبهای اجتماعی دانشآموزان اظهار کرد: آموزش و پرورش در این زمینه فعال بوده و اقدامات مناسبی در حال انجام است، این موضوع در جلسات شورای تأمین نیز مورد توجه قرار گرفته و دستگاههای مرتبط برای کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان همکاری میکنند.
قاسمیان درباره ثبتنام اتباع نیز گفت: ثبتنام و ادامه تحصیل اتباع بر اساس دستورالعملهای ابلاغی انجام خواهد شد و افراد واجد شرایط میتوانند مطابق ضوابط برای ادامه تحصیل به مدارس مراجعه کنند.
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