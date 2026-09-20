فرماندار گناوه: کمبودی در تأمین کالاهای اساسی بازار احساس نشود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار و آردونان شهرستان اظهار کرد: بازرسی و نظارت بر بازار باید با هماهنگی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ، به‌صورت مستمر انجام شود.

فرماندار گناوه ادامه داد: اداره صمت نتایج بازرسی های بر بازار را به صورت مکتوب تهیه و به فرمانداری ارائه کند.

دولت چهاردهم در توزیع کالای اساسی موفق عمل کرده است

اسفندیاری تصریح کرد: دولت چهاردهم در دوران جنگ و پساجنگ‌ تحمیلی توانست در تامین اقلام اساسی مردم موفق عمل کرده و از کمبود گسترده جلوگیری کند.

وی با تأکید بر تمرکززدایی در شبکه توزیع اقلام در بازار ،افزود: توزیع اقلام تنظیم بازار نباید در یک نقطه خاص متمرکز باشد بلکه باید به‌ صورت پراکنده و عادلانه در نقاط مختلف شهر فراهم شود.

فرماندار گناوه خواستار برخورد قاطع با تخلفات بهداشتی در بازار شد و گفت: شبکه بهداشت و درمان باید با تخلفات در حوزه عرضه مواد غذایی با جدیت و بدون اغماض برخورد کند.