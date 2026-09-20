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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

فرماندار گناوه: کمبودی در تأمین کالاهای اساسی بازار احساس نشود

فرماندار گناوه: کمبودی در تأمین کالاهای اساسی بازار احساس نشود

بوشهر- فرماندار گناوه گفت: کارگروه تنظیم بازار شهرستان باید با برنامه‌ریزی مناسب، به‌گونه‌ای عمل کند که در آینده با کمبود اقلام مورد نیاز مردم مواجه نشویم.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار و آردونان شهرستان اظهار کرد: بازرسی و نظارت بر بازار باید با هماهنگی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ، به‌صورت مستمر انجام شود.

فرماندار گناوه ادامه داد: اداره صمت نتایج بازرسی های بر بازار را به صورت مکتوب تهیه و به فرمانداری ارائه کند.

دولت چهاردهم در توزیع کالای اساسی موفق عمل کرده است

اسفندیاری تصریح کرد: دولت چهاردهم در دوران جنگ و پساجنگ‌ تحمیلی توانست در تامین اقلام اساسی مردم موفق عمل کرده و از کمبود گسترده جلوگیری کند.

وی با تأکید بر تمرکززدایی در شبکه توزیع اقلام در بازار ،افزود: توزیع اقلام تنظیم بازار نباید در یک نقطه خاص متمرکز باشد بلکه باید به‌ صورت پراکنده و عادلانه در نقاط مختلف شهر فراهم شود.

فرماندار گناوه خواستار برخورد قاطع با تخلفات بهداشتی در بازار شد و گفت: شبکه بهداشت و درمان باید با تخلفات در حوزه عرضه مواد غذایی با جدیت و بدون اغماض برخورد کند.

کد مطلب 6953114

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