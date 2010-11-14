به گزارش خبرگزاری مهر، فردا دوشنبه 24 آبان کارخانه 400هزار تنی ورق گالوانیزه خودرو یه طور رسمی وارد مدار تولید می شود. این کارخانه یکی از بزرگترین طرحهای سال جاری ایمیدرو است که به بهره برداری می رسد.

همچنین در مراسم افتتاحیه وزیر صنایع و معادن ، ‌معاونان ،‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی و مدیران صنعتی حضور دارند. با آغاز فعالیت "ورق گالوانیزه خودرو" نه تنها نیاز خودروسازان به این محصول برطرف که سالانه از خروج صدها میلیون دلار ارز نیز جلوگیری می شود.

استفاده از ورق گالوانیزه خودرو علاوه بر افزایش ایمنی خودروهای سواری به سبب سبکی وزن، کاهش محسوس مصرف سوخت خودرو را نیز در پی دارد. کارخانه فوق محصولات خود را در5 گرید در اختیار کارخانه های خودروسازی قرار می دهد به گونه ای که قابلیت کاربرد در بدنه تمامی خودروهای سواری روز دنیا را دارند.

محصول تولید کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری طول عمر 10 تا 20 ساله دارد و به سبب کربن پایین، از انعطاف بالایی برخوردار است که این ویژگی برای تولید بدنه آیرودینامیک خودرو های جدید موثر واقع می شود. ورق های گالوانیزه خودرو در عین حال استحکام بالاتری نسبت به دیگر ورق های مورد استفاده در خودروها دارند.

برای راه اندازی این طرح رقمی در حدود 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که بخش قابل توجهی از تجهیزات در داخل کشور ساخته شده است. میزان اشتغال ایجاد شده (در ظرفیت اسمی) به صورت مستقیم 400 و به طور غیر مستقیم 4هزار نفر است. به گفته حسین مردانی مدیر عامل شرکت ورق گالوانیزه خودرو ، ‌بیش از 98 درصد اشتغال ایجاد شده مربوط به نیروهای استان چهارمحال و بختیاری بوده است.