مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کلنگ‌زنی و بهره‌برداری ۳۵ پروژه عمرانی با اعتبار بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان در شهرستان و بخش‌های تابعه آن، گفت: این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف شهرستان از جمله موسیان، سراب، میمه و زرین‌آباد اجرا شده‌ و شامل فاز دوم ناحیه صنعتی موسیان، جدول‌گذاری علی‌نعیر و ساخت خانه بهداشت روستای بره‌بیجه هستند که هر یک در حوزه‌های عمران شهری و روستایی، برق و راه‌سازی نقش مهمی در توسعه منطقه ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به حجم بالای این پروژه‌ها، افزود: در بخش‌های سراب، میمه و زرین‌آباد نیز ۲۰ پروژه عمرانی و زیرساختی با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

این مسئول ادامه داد: این حجم از سرمایه‌گذاری، نشان از توجه ویژه مسئولان به توسعه زیرساخت‌های شهرستان دهلران دارد و زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد شد.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها، گامی مؤثر در راستای پاسخگویی به نیازهای عمرانی و خدماتی مردم و کاهش محرومیت‌های منطقه است که با استمرار این روند می‌توان شاهد توسعه متوازن و همه جانبه در شهرستان دهلران باشیم.