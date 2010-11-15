به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، داریوش فتحی شامگاه شنبه در همایش بام سبز که در نمایشگاه جهاد خدمت‌رسانی برگزار شد، اظهار داشت: بامی که بر روی آن از پوشش گیاهی سبز و گیاهان استفاده شود، می‌تواند به عنوان بام سبز و یک حیاط خصوصی کوچک استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه طراحی و ساخت بام سبز قدمتی طولانی دارد، افزود: نخستین نمونه بام سبز در جهان مربوط به باغ‌های معلق بابل است.

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهردای اصفهان تصریح کرد: از اواخر دهه 50 میلادی با پیشرفت تکنولوژی در ایالات متحده و کشورهای اروپایی، ساخت بام سبز نیز رونق گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به گران بودن زمین در شهرها و ساخت ساختمانهای بزرگ، مالکان به فکر احداث حیاط خصوصی و بام سبز افتاده‌اند.

فتحی با اشاره به اینکه امروزه قابیلت ساخت بام سبز و احداث فضای سبز در با‌ها با تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته در حال انجام است، اضافه کرد: این بامها از حدود 15 سال پیش با ورود سیستمهای پیشرفته به ایران وارد شد.

وی با بیان اینکه بام سبز تاثیرات فراوانی بر محیط زیست آپارتمان دارد، تاکید کرد: بام سبز علاوه بر اصلاح هوا و تاثیر بر سلامت روانی، به عنوان عایق بام نیز به حساب می‌آید.

سرپرست سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهردای اصفهان افزود: کاهش اثرات جزایر گرمایی، افزایش تنوع زیستی، کاهش سرازیر شدن روان آبها در هنگام بارندگی و جلوگیری از انتشار ذرات معلق در هوا جزو مهمترین تاثیرات زیست محیطی بام سبز است.

وی تصریح کرد: وجود بام سبز در بام ساختمان‌ها می‌تواند تا 50 درصد از درجه حرارت ساختمان در فصلهای گرم سال کم کند.

فتحی بیان داشت: افزایش ارزش افزوده ساختمانها، کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش عمر مفید بامها، جزو مهمترین اثرات اقتصادی استفاده از بام سبز است.

وی اضافه کرد: کشورهایی که در آپارتمانهای خود از بام سبز استفاده می‌کنند، سالیانه حدود 100 میلیون دلار کاهش هزینه انرژی دارند.

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: شیب، وزن، جهت و باد باید در طراحی بام سبز به دقت بررسی شود تا مشکلی برای ساختمان به وجود نیاورد.