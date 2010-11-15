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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

در طول سال؛

بام سبز 100 میلیون دلار هزینه انرژی شهرها را کاهش می‌دهد

بام سبز 100 میلیون دلار هزینه انرژی شهرها را کاهش می‌دهد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهردای اصفهان گفت: استفاده از سیستم بام سبز در ساختما‌نها می‌تواند سالیانه تا 100 میلیون دلار از میزان هزینه مصرف انرژی در شهرها را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، داریوش فتحی شامگاه شنبه در همایش بام سبز که در نمایشگاه جهاد خدمت‌رسانی برگزار شد، اظهار داشت: بامی که بر روی آن از پوشش گیاهی سبز و گیاهان استفاده شود، می‌تواند به عنوان بام سبز و یک حیاط خصوصی کوچک استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه طراحی و ساخت بام سبز قدمتی طولانی دارد، افزود: نخستین نمونه بام سبز در جهان مربوط به باغ‌های معلق بابل است.

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهردای اصفهان تصریح کرد: از اواخر دهه 50 میلادی با پیشرفت تکنولوژی در ایالات متحده و کشورهای اروپایی، ساخت بام سبز نیز رونق گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به گران بودن زمین در شهرها و ساخت ساختمانهای بزرگ، مالکان به فکر احداث حیاط خصوصی و بام سبز افتاده‌اند.

فتحی با اشاره به اینکه امروزه قابیلت ساخت بام سبز و احداث فضای سبز در با‌ها با تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته در حال انجام است، اضافه کرد: این بامها از حدود 15 سال پیش با ورود سیستمهای پیشرفته به ایران وارد شد.

وی با بیان اینکه بام سبز تاثیرات فراوانی بر محیط زیست آپارتمان دارد، تاکید کرد: بام سبز علاوه بر اصلاح هوا و تاثیر بر سلامت روانی، به عنوان عایق بام نیز به حساب می‌آید.

سرپرست سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهردای اصفهان افزود: کاهش اثرات جزایر گرمایی، افزایش تنوع زیستی، کاهش سرازیر شدن روان آبها در هنگام بارندگی و جلوگیری از انتشار ذرات معلق در هوا جزو مهمترین تاثیرات زیست محیطی بام سبز است.

وی تصریح کرد: وجود بام سبز در بام ساختمان‌ها می‌تواند تا 50 درصد از درجه حرارت ساختمان در فصلهای گرم سال کم کند.

فتحی بیان داشت: افزایش ارزش افزوده ساختمانها، کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش عمر مفید بامها، جزو مهمترین اثرات اقتصادی استفاده از بام سبز است.

وی اضافه کرد: کشورهایی که در آپارتمانهای خود از بام سبز استفاده می‌کنند، سالیانه حدود 100 میلیون دلار کاهش هزینه انرژی دارند.

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: شیب، وزن، جهت و باد باید در طراحی بام سبز به دقت بررسی شود تا مشکلی برای ساختمان به وجود نیاورد.

کد مطلب 1192080

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