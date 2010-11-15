به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام دکتر حسینی به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به این شرح است:

واژه کلید آنگاه که کلید واژه می‌شود چون به دست کلام می‌افتد دریچه های حکمت نظری را می‌گشاید وافقهای روشن اندیشه را بر ذهن عطا می‌نماید. مضمون کلام پرقوام رهبر فرزانه انقلاب که سینما را کلید پیشرفت کشوری می دانند اگر به درستی تبیین و تدوین گردد خواهیم دید که تا چه حد از این هنر، صنعت برای پیشبرد اهداف مقدس نظام می توان بهره برد.

سینما چون از تمامی هنرمایه می گیرد به اندازه همه هنرها گنجایش انتقال مفاهیم را دارد. تجسم صورخیال، روزگاری نه چندان دور ازدسترس بسیاری از هنرها خارج بود. فن آوری امروز خصوصا به مدد دیجیتال، تبدیل رویا و خیال را به تصویر میسر نموده است و اما فیلم کوتاه که شاید از ظرفیت آن کما هو حقه استفاده نشده است اگر به قیاس درآید در مقابل فیلم بلند همچون رباعی است در برابر یک قصیده ؛ موجز است و مختصر،و به همان اندازه سرشار از معانی و لبریز از ظرایف آنچنانی، یک رباعی خیام را در قالب مثنوی به ده‌ها بیت می توان تفسیر کرد.

فیلم کوتاه و بلند، بی‌اغراق همچون نگارگری است در مقابل پرده نگاریإ ظرافت این و وسعت آن را می‌توان به تفکر و انتقال ذهنی تعبیر کرد. اهمیت فیلم کوتاه علاوه بر تعمیم آن و امکان خلق آن توسط نیروهای جوان خلاق، به دلیل کم هزینه بودن، غالبا زمینه ورود استعدادها را به دنیای سنیما، ایجاد کرده است، فیلم کوتاه عرصه عرضه عرضه‌های بارز اما کم ادعاست.کتاب داستان راستان معلم شهید استاد مرتضی مطهری اعلی‌الله مقامه، جاذبه‌ای انکار ناپذیر نزد جوانان دارد.

داستان‌های کوتاه پندآموز حکمت آمیزش شاید، از جمله پرخواننده‌ترین کتابها باشد؛ فیلم‌های کوتاه چنانچه، همین مسیر را طی کند به همان اندازه جذاب خواهد بود. نسل جوان وارسته دل نابسته به خواسته‌های اجتناب ناپذیر سالخوردگی، چنانچه در این جاده قرار بگیرد، سختی مقصد طلبی را می‌پذیرد.

به نظرمی‌رسد این گونه سینمایی، مغفول افتاده است؛ شاید به دلیل آنکه برای عرضه میدانی ندارد. صدا و سیما، بیشترین امکان مساعدت را به رونق این طیف دارد. البته لازم است معاونت سینمایی سازوکار مناسب را برای ارایه کارهای ارزشی از طریق تجمیع آنها ایجاد نماید. موسسه رسانه‌های تصویری می‌تواند بازوی اجرایی عرضه مجموعه‌ای از کارهای مخاطب پسند هدفمند باشد.

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در حالی به منصه اجرا نشسته است که حضور چشمگیر فیلمسازان جوان، بذر امید را آنچنان می‌کارد که اهل فن، دل به آینده پربار آن می‌سپارد این جشنواره که به نظرکارشناسان جدی‌ترین و معتبرترین رویداد در حوزه فیلم کوتاه نه تنها در ایران بلکه در قاره آسیاست با توجه به عنایت دولت و علی‌الخصوص رئیس جمهور محبوبمان به امور فرهنگی و هنری جا دارد که بیش از این بدان پرداخته شود.

تغذیه صدا و سیما خصوصا مستند می‌تواند به رواج و رونق این گونه سینمایی بیشترین مساعدت را بنماید. از تمامی نقش آفرینان این جشنواره سپاسگزارم و امیدوارم شاهد رشد روزافزون فیلم کوتاه و موفقیت خالقان اینگونه آثار باشیم.

توفیق، رفیق عزت و اعتبار و تلاشتان باد.



