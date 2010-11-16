22 جایگاه CNG در گلستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: امیدواریم با تلاش شبانه روزی همکاران عملیات اجرایی تعداد 17 جایگاه تا دهه فجر به پایان برسد و مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تاکنون گازرسانی به 43 جایگاه C.N.G در استان انجام شد و مورد بهره برداری قرار گرفته است.



وی خاطرنشان کرد: از تعداد 43 جایگاه راه اندازی شده، شش جایگاه در مرکز استان، 25 جایگاه در شرق استان و 12 جایگاه نیز در غرب استان قرار دارند.



سنگدوینی بیان داشت: با توجه به مقرون به صرفه بودن استفاده از گاز طبیعی، کاهش آلاینده های زیست محیطی، استقبال مردم از اتومبیل های گاز سوز و نیاز چرخه حمل و نقل کشور به گسترش جایگاههای C.N.G، در همین راستا شرکت گاز استان گلستان، توسعه گاز رسانی به جایگاههای C.N.G را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: با همت مضاعف با همت مضاعف و کار مضاعف مجموعه کارکنان پر تلاش این شرکت با شتاب هر چه بیشتر تاکنون توانسته ایم تعداد 43 جایگاه C.N.G را گاز رسانی و مورد بهره برداری قرار دهیم.



سنگدوینی در خصوص توسعه جایگاهها اعلام کرد: در تامین گاز مورد نیاز جایگاههای C.N.G هیچگونه مشکلی وجود ندارد و جایگاههای C.N.G یکی پس از دیگری در شرف اجراء و بهره برداری هستند.

وی گفت: امیدواریم مردم شریف بتوانند با یک برنامه ریزی صحیح و مدون صرفه جویی را در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و با یک مدیریت مطلوب از هدر رفت این سوخت پاک جلوگیری تا کلیه هموطنان عزیز در اقصی نقاط کشور بتوانند از این موهبت الهی بهره مند شوند.