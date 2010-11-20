به گزارش خبرگزاری مهر محمد رضا انصاری، مدیرعامل بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران با اعلام این خبر در خصوص برگزاری جشنهای ولایت اظهار داشت: مقام معظم رهبری فاصله میان دو عید سعید قربان و غدیر را ایام مبارکی دانسته و فرمودهاند عنوان دهه امامت برای این ایام عنوان مناسب و مبارکی است. بر همین اساس بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران جشنهای ولایت را در فاصله میان این دو عید برگزار می کند.
انصاری در تشریح برنامههای متنوع جشنهای ولایت اظهار داشت: ایام مبارک و اعیاد اسلامی فرصت مناسبی برای استفاده جامعه از جاذبههای فعالیتهای هنری است. بر همین اساس برنامههای متنوعی با گرایشهای مختلف هنری در این ایام تدارک دیده شده و علاقمندان میتوانند با حضور در فرهنگسرای نیاوران از این برنامهها استفاده کنند.
وی در مورد حراج فصلی آثار عنوان کرد: حراج فصلی آثار هنری با هدف ساماندهی اقتصاد هنر در بخش هنرهای تجسمی از جمله برنامههای در نظر گرفته شده برای این ایام است. بخشی از عواید این حراج نیز به سیل زدگان پاکستان اختصاص پیدا میکند. کارگاه آموزشی نقاشی کودکان و تئاتر ویژه کودک از برنامههایی است که برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.
انصاری افزود: همچنین هر شب در فرهنگسرای نیاوران برنامه نورافشانی همراه با برنامههای هنری متنوع به اجرا در میآید. در همین شبها برنامه شب شعر ولایت نیز برگزار میشود که از برنامههای ویژه فرهنگی متناسب با این اعیاد مبارک است.
مدیرعامل بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران در پایان گفت: خوشحالیم که برنامههای در نظر گرفته با استقبال خوبی مواجه شده و مردم تهران نسبت به این برنامهها علاقه نشان میدهند. جلب رضایت و توجه جامعه نسبت به فعالیتهای هنری و فرهنگی از اولویتهای مورد توجه در برنامههای معاونت محترم هنری وزارت ارشاد و همچنین بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران است.
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