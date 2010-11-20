مرکز صنعتی حلال در تاتارستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صدای روسیه، در این مرکز تمام محصولات ارائه شده براساس قوانین شرع اسلام تهیه و تولید می شوند و حتی مواد خام چون گوشت، آرد ، ادویه و پارچه را شامل می شوند.

این مرکز صنعتی تنها غذای حلال چون گوشت ذبح شده براساس شرع اسلام و حلال را ارائه می کند.

روسیه دارای جمعیت 20 میلیونی مسلمان است و در سراسر جهان 5/1 میلیارد مسلمان مصرف کننده محصولات حلال هستند.

ارزش کلی بازار حلال اروپا درحال حاضر 99 میلیارد دلار تخمین زده شده است که این میزان دربرگیرنده گوشت، غذای تازه و غذای بسته‌بندی شده است درحالی که ارزش بازار جهانی 639 میلیارد دلار است. منافع مالی و ارزش رو به رشد صنعت غذایی حلال موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان صنایع غذایی و تهیه کنندگان آن بخشی از محصولات خود را به حلال اختصاص دهند که این امر می‌تواند پاسخگوی نیاز مسلمانان در غرب و مسافران مسلمان باشد.

