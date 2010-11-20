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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

مرکز صنعتی حلال در تاتارستان افتتاح شد

مرکز صنعتی حلال در تاتارستان افتتاح شد

نخستین مرکز صنعتی حلال روسیه دیروز جمعه 28 آبان ماه به منظور تولید موادی چون پارچه، گوشت، آرد و ادویه در تاتارستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صدای روسیه، در این مرکز تمام محصولات ارائه شده براساس قوانین شرع اسلام تهیه و تولید می شوند و حتی مواد خام چون گوشت، آرد ، ادویه و پارچه را شامل می شوند.

این مرکز صنعتی تنها غذای حلال چون گوشت ذبح شده براساس شرع اسلام و حلال را ارائه می کند.

روسیه دارای جمعیت 20 میلیونی مسلمان است و در سراسر جهان 5/1 میلیارد مسلمان مصرف کننده محصولات حلال هستند.

ارزش کلی بازار حلال اروپا درحال حاضر 99 میلیارد دلار تخمین زده شده است که این میزان دربرگیرنده گوشت، غذای تازه و غذای بسته‌بندی شده است درحالی که ارزش بازار جهانی 639 میلیارد دلار است. منافع مالی و  ارزش رو به رشد صنعت غذایی حلال موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان صنایع غذایی و تهیه کنندگان آن بخشی از محصولات خود را به حلال اختصاص دهند که این امر می‌تواند پاسخگوی نیاز مسلمانان در غرب و مسافران مسلمان باشد.
 

کد مطلب 1194882

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